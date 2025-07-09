Когда бой Усика против Дюбуа - в субботу или воскресенье? Точное время, чтобы не проспать
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий титульный бой против британца Даниэля Дюбуа совсем скоро. Заявленное начало противостояния - 19 июля. Но болельщики до сих пор путаются: когда боксеры точно выйдут в ринг - в субботу или все же в воскресенье?
РБК-Украина объясняет, когда состоится большой поединок Усика, и когда стартовали его предыдущие поединки.
Точная дата и время боя Усик - Дюбуа 2
Бой за титулы WBA, WBO и IBF пройдет в субботу, 19 июля 2025 года, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, где ожидается более 80 тысяч фанов. Это официальная дата, подтвержденная промоутерами и организаторами.
Предыдущие поединки Усика начинались после полуночи.
Так, в декабре 2023-го украинец начал драться с Тайсоном Фьюри в 00:39. В мае следующего их бой-реванш стартовал в 01:40.
Первый бой Александра с Даниэлем, который проходил в 2023 году во Вроцлаве и закончился скандальной победой украинца, начинался в 00:39.
На этот раз, согласно регламенту "Уэмбли", главный бой начнется в 23:30 по киевскому времени 19 июля и завершится до 01:00 20 июля.
Таким образом, бой Усик - Дюбуа начнется точно в субботу, 19 июля. Готовьтесь наслаждаться боксерским зрелищем!
Когда начало вечера бокса?
В целом вечер бокса стартует с прелимов ориентировочно в 19:00 по Киеву.
Мейнкард начнется примерно в 20:30, его будет открывать бой украинских супертяжеловесов - Андрей Новицкий будет защищать титул чемпиона WBC International в поединке против Владислава Сиренко.
Следующим в ринг выйдет украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин, который проведет бой за титулы IBF и WBA Continental против британца Льюиса Эдмонсона.
Где смотреть бой Усик - Дюбуа 2
В Украине трансляцию покажет медиасервис MEGOGO, который получил права на показ в Украине вечера бокса в Лондоне.
Поединок Усик - Дюбуа 2 и весь файткард вечера можно будет смотреть по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".
Трансляция уже традиционно будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.
Главный поединок вечера с места событий на "Уэмбли" будет комментировать Владимир Кобельков.
Также читайте главное о бое Усик - Дюбуа 2.
А еще вам будет интересно узнать о секретном оружии Усика против Дюбуа.