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Когда бой Усика против Дюбуа - в субботу или воскресенье? Точное время, чтобы не проспать

Среда 09 июля 2025 19:40
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Когда бой Усика против Дюбуа - в субботу или воскресенье? Точное время, чтобы не проспать Не пропустите главный бой года между Усиком и Дюбуа (фото: )
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий титульный бой против британца Даниэля Дюбуа совсем скоро. Заявленное начало противостояния - 19 июля. Но болельщики до сих пор путаются: когда боксеры точно выйдут в ринг - в субботу или все же в воскресенье?

РБК-Украина объясняет, когда состоится большой поединок Усика, и когда стартовали его предыдущие поединки.

Точная дата и время боя Усик - Дюбуа 2

Бой за титулы WBA, WBO и IBF пройдет в субботу, 19 июля 2025 года, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, где ожидается более 80 тысяч фанов. Это официальная дата, подтвержденная промоутерами и организаторами.

Предыдущие поединки Усика начинались после полуночи.
Так, в декабре 2023-го украинец начал драться с Тайсоном Фьюри в 00:39. В мае следующего их бой-реванш стартовал в 01:40.

Первый бой Александра с Даниэлем, который проходил в 2023 году во Вроцлаве и закончился скандальной победой украинца, начинался в 00:39.

На этот раз, согласно регламенту "Уэмбли", главный бой начнется в 23:30 по киевскому времени 19 июля и завершится до 01:00 20 июля.

Таким образом, бой Усик - Дюбуа начнется точно в субботу, 19 июля. Готовьтесь наслаждаться боксерским зрелищем!

Когда начало вечера бокса?

В целом вечер бокса стартует с прелимов ориентировочно в 19:00 по Киеву.

Мейнкард начнется примерно в 20:30, его будет открывать бой украинских супертяжеловесов - Андрей Новицкий будет защищать титул чемпиона WBC International в поединке против Владислава Сиренко.

Следующим в ринг выйдет украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин, который проведет бой за титулы IBF и WBA Continental против британца Льюиса Эдмонсона.

Где смотреть бой Усик - Дюбуа 2

В Украине трансляцию покажет медиасервис MEGOGO, который получил права на показ в Украине вечера бокса в Лондоне.

Поединок Усик - Дюбуа 2 и весь файткард вечера можно будет смотреть по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Трансляция уже традиционно будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

Главный поединок вечера с места событий на "Уэмбли" будет комментировать Владимир Кобельков.

Также читайте главное о бое Усик - Дюбуа 2.

А еще вам будет интересно узнать о секретном оружии Усика против Дюбуа.

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