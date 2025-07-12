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Усик назвал самых сложных соперников в карьере: есть ли среди них Дюбуа?

Лондон, Суббота 12 июля 2025 18:08
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Усик назвал самых сложных соперников в карьере: есть ли среди них Дюбуа? Фото: Александр Усик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Александр Усик открыл тройку самых сложных соперников, назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас и поделился забавной историей, как сорвал рабочий день своего английского болельщика.

Детали подскажет РБК-Украина со ссылкой на разговор чемпиона в подкасте бывшего звездного боксера Карла Фроча.

С кем Усику было труднее всего

"Самый сложный соперник - Тайсон Фьюри. Второй - Энтони Джошуа. А третий - Даниэль Дюбуа", - поделился Усик.

Что касается лучшего боксера в мире прямо сейчас, Усик в очередной раз отказался от "короны", назвав имя другого звездного чемпиона.

"Лучший боксер в мире - это Теренс Кроуфорд. Нет, я не лучший. Это, безусловно, Кроуфорд", - уверенно ответил украинец.

Александр также сообщил, что его профессиональная карьера подходит к концу и он планирует провести еще только два поединка:

"Первый - с Дюбуа. А дальше... пока не знаю, с кем именно буду боксировать", - признался боксер.

Любимый "Уэмбли" и история с фанатом

Отдельное внимание Усик уделил арене, где состоится его следующий бой. Он вспомнил, как впервые боксировал на "Уэмбли" против Джошуа, и признался, что выступать на легендарном стадионе всегда было его мечтой.

"Это особое место. Боксировать здесь я мечтал еще с юности. А поддержка британских фанов - невероятная".

Также Усик поделился курьезной историей, которая подтверждает, что в Великобритании есть не только болельщики Дюбуа.

"Стоим с командой, что-то обсуждаем. Вдруг подъезжает машина, водитель выпрыгивает, просит фото. Мы сфотографировались, и он сразу звонит боссу: "Я сегодня не приду на работу - только что сделал фото с Усиком!". А босс в ответ: "Боже, обязательно пришли мне эту фотку!".

Усик - Дюбуа 2: главное о бое

С одним из самых сложных своих соперников Усик проведет ближайший поединок. Бой-реванш против Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится в субботу, 19 июля на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне.

На кону - пояса WBC, WBO и WBA, которыми владеет Усик и титул IBF, принадлежащий Дюбуа.

Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары. В первой встрече боксеров, состоявшейся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).

В Украине вечер бокса в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Ранее мы представили полное расписание мероприятий перед матчем-реваншем.

Также читайте, кого Усик пригласил в Лондон на ужин перед боем с Дюбуа.

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