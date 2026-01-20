RU

Общество Образование Деньги Изменения

Правительство готовит резервное питание для производителей продуктов из-за рисков блэкаута

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В условиях ограниченного энергоснабжения правительство усиливает координацию с производителями продуктов питания, чтобы не допустить перебоев с продовольствием. Сейчас запасов достаточно, а ситуация - контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Координация продовольственной безопасности через Минэкономики

Свириденко отметила, что Министерство экономики отвечает за координацию работы с производителями и торговыми сетями. На базе ведомства действует специальный штаб, работу которого направляют Алексей Соболев и Тарас Высоцкий.

Премьер заверила, что на все запросы бизнеса о помощи государство будет реагировать безотлагательно.

Помощь производителям в случае внезапных отключений

Глава правительства поручила ГСЧС срочно проработать механизмы краткосрочного энергопитания предприятий, производящих базовые продукты питания, в случае внезапных отключений электроэнергии.

Также ГСЧС усилит координацию с производителями в регионах для формирования оперативных резервов продовольствия, в частности на случай развертывания пунктов питания.

Запуск собственной генерации на предприятиях

Отдельно Свириденко поручила Минэнерго и НКРЭКУ обеспечить присоединение и запуск генерирующих установок, которые уже есть у производителей продуктов питания, но до сих пор не введены в эксплуатацию.

По ее словам, правительство приняло все необходимые решения, чтобы ускорить этот процесс.

Призыв к торговым сетям

Премьер-министр также обратилась к торговым сетям с призывом отдавать предпочтение украинским продуктам питания. Она подчеркнула, что это вопрос общей экономической устойчивости страны.

Минэкономики прорабатывает дополнительные меры поддержки украинских производителей в этом направлении.

"По состоянию на сейчас имеющегося продовольствия в Украине достаточно. Мощности производителей превышают внутреннее потребление. Ситуация контролируемая", - заявила она.

 

Чрезвычайное положение в энергетике

О введении чрезвычайной ситуации в энергетической сфере в Украине сообщили еще 13 января - решение приняли из-за осложнений с электроснабжением и сильных морозов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что возможно смягчение комендантского часа, однако оно будет касаться только отдельных регионов. В правительстве также решили предоставить домам с электроотоплением статус объектов критической инфраструктуры, чтобы обезопасить их от отключений.

В МВД объяснили, что ослабление комендантского часа возможно именно там, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике. Соответствующее решение Кабмин принял 16 января, позволив региональным властям устанавливать более гибкие правила.

Параллельно продолжается аудит Пунктов несокрушимости и обновлен порядок их работы, чтобы люди имели постоянный доступ к теплу, электроэнергии и помощи в условиях морозов и восстановления энергосистемы.

