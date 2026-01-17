В МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа
Ослабление комендантского часа допускается на территориях Украины, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.
Новые правила пребывания на улице во время комендантского часа:
- Разрешается передвижение пешком или на транспортном средстве исключительно с целью следования в Пункты Несокрушимости или пункты обогрева.
- При себе обязательно следует иметь документ, удостоверяющий личность. Во время военного положения военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ.
- Во время следования в Пункты Несокрушимости или пункты обогрева спецпропуска не нужны.
Также рекомендуется выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно выполнять указания органов власти, ГСЧС и правоохранителей.
Фактически, такой подход применяется и во время воздушной тревоги.
"Указанные правила не отменяют действующие ограничения, а лишь дополняют их. Все решения принимаются исключительно через Совет обороны, при участии сил безопасности и военного командования с учетом текущей ситуации", - отметили в МВД.
Новые правила комендантского часа
Напомним вчера, 16 января, Кабинет министров Украины утвердил изменения, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.
В ближайшее время ослабление комендантского часа ожидается в Киеве, где сейчас самая сложная ситуация с электроэнергией и отоплением.
Нововведения будут работать следующим образом:
- на момент действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до пунктов несокрушимости можно 24/7. Пропуска для этого не нужны.
- разрешается движение частного транспорта, если человек едет именно в пункт несокрушимости. Общественный транспорт - по решению местных властей, учитывая ситуацию с безопасностью.
- пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если они имеют: автономное питание; отопление; стабильную связь; удлинители и бесплатный горячий чай.
- для бизнеса, официально выполняющего функцию пункта несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7.