ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа

Суббота 17 января 2026 09:40
UA EN RU
В МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа Фото: в МВД уточнили новые правила пребывания на улице во время комендантского часа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ослабление комендантского часа допускается на территориях Украины, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Новые правила пребывания на улице во время комендантского часа:

  • Разрешается передвижение пешком или на транспортном средстве исключительно с целью следования в Пункты Несокрушимости или пункты обогрева.
  • При себе обязательно следует иметь документ, удостоверяющий личность. Во время военного положения военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ.
  • Во время следования в Пункты Несокрушимости или пункты обогрева спецпропуска не нужны.

Также рекомендуется выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно выполнять указания органов власти, ГСЧС и правоохранителей.

Фактически, такой подход применяется и во время воздушной тревоги.

"Указанные правила не отменяют действующие ограничения, а лишь дополняют их. Все решения принимаются исключительно через Совет обороны, при участии сил безопасности и военного командования с учетом текущей ситуации", - отметили в МВД.

Новые правила комендантского часа

Напомним вчера, 16 января, Кабинет министров Украины утвердил изменения, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

В ближайшее время ослабление комендантского часа ожидается в Киеве, где сейчас самая сложная ситуация с электроэнергией и отоплением.

Нововведения будут работать следующим образом:

  • на момент действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до пунктов несокрушимости можно 24/7. Пропуска для этого не нужны.
  • разрешается движение частного транспорта, если человек едет именно в пункт несокрушимости. Общественный транспорт - по решению местных властей, учитывая ситуацию с безопасностью.
  • пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если они имеют: автономное питание; отопление; стабильную связь; удлинители и бесплатный горячий чай.
  • для бизнеса, официально выполняющего функцию пункта несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Комендантский час Война в Украине
Новости
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа