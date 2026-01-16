Дома с электроотоплением не будут отключаться, но есть исключение, - Шмыгаль

Дома с электроотоплением отнесут к критической инфраструктуре и не будут отключать. Однако и их могут обесточить при аварийных отключениях.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

"Сейчас будут внесены в соответствующие перечни и буквально в ближайшее время эти дома будут уже относиться соответственно (к критической инфраструктуре - ред.), и не будут исключаться , за исключением очевидно аварийных отключений, когда система отключает объекты критической инфраструктуры также", - отметил Шмыгаль.

Он рассказал, что правительство и штаб по ликвидации последствий вражеских обстрелов приняли и протокольно оформили все решения по отнесению домов с электроотоплением к критической инфраструктуре.

Ситуация в энергетике

В Украине сложилась очень тяжелая ситуация в энергетике - из-за постоянных российских террористических атак энергосистемы и очень сильных морозов.

В ночь на сегодня, 16 января, россияне атаковали объекты энергетики сразу в нескольких областях. В результате обесточивания наблюдаются в Запорожской и Харьковской областях.

По состоянию на 15 января самая сложная ситуация с электроснабжением и теплоснабжением оставалась в Киеве. После двух российских массированных ракетно-дроновых атак - 9 и 13 января - энергосистема в столице и Киевской области получила серьезные повреждения.

Как рассказал в интервью РБК-Украина гендиректор Yasno Сергей Коваленко, до улучшения ситуации нужно продержаться еще несколько недель. Морозы пойдут на спад и станет значительно легче.

Отметим, 14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сфере энергетики было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию.

Первые решения в рамках преодоления ЧС уже есть, подробнее об этом - в материале РБК-Украина.