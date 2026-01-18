Пункты несокрушимости проверят по всей Украине: власти просят обратную связь

В условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине будет усилена системная работа, чтобы граждане четко знали, где можно получить помощь в случае чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

Пункты Несокрушимости собраны в приложении "Дія"

Все Пункты Несокрушимости постоянно обновляются и проходят верификацию. Они собраны в приложении "Дія", где украинцы могут быстро найти ближайший пункт в соответствии со своим местом пребывания.

По его словам, сейчас по всей стране продолжается аудит Пунктов Несокрушимости.

"По состоянию на сейчас продолжается аудит всех Пунктов Несокрушимости, поэтому будем благодарны за ваши отзывы и комментарии в "Дії". Это поможет нам оперативно проработать и исправить все недостатки", - заявил Кулеба.

Бизнес призывают участвовать в сети Пунктов Несокрушимости

Отдельно Кулеба обратился к бизнесу с призывом участвовать в инициативе. Учреждения, которые могут выполнять функции Пунктов Незламности, могут зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

После регистрации и проверки такой пункт будет отображен на общедоступной карте.

"Наша задача - чтобы в каждом городе и громаде люди четко знали, куда идти за теплом, светом и связью, и могли найти эту информацию в несколько кликов за считанные секунды", - заявил он.