Правительство готовит резервное питание для производителей продуктов из-за рисков блэкаута

В условиях ограниченного энергоснабжения правительство усиливает координацию с производителями продуктов питания, чтобы не допустить перебоев с продовольствием. Сейчас запасов достаточно, а ситуация - контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Координация продовольственной безопасности через Минэкономики

Свириденко отметила, что Министерство экономики отвечает за координацию работы с производителями и торговыми сетями. На базе ведомства действует специальный штаб, работу которого направляют Алексей Соболев и Тарас Высоцкий.

Премьер заверила, что на все запросы бизнеса о помощи государство будет реагировать безотлагательно.

Помощь производителям в случае внезапных отключений

Глава правительства поручила ГСЧС срочно проработать механизмы краткосрочного энергопитания предприятий, производящих базовые продукты питания, в случае внезапных отключений электроэнергии.

Также ГСЧС усилит координацию с производителями в регионах для формирования оперативных резервов продовольствия, в частности на случай развертывания пунктов питания.

Запуск собственной генерации на предприятиях

Отдельно Свириденко поручила Минэнерго и НКРЭКУ обеспечить присоединение и запуск генерирующих установок, которые уже есть у производителей продуктов питания, но до сих пор не введены в эксплуатацию.

По ее словам, правительство приняло все необходимые решения, чтобы ускорить этот процесс.

Призыв к торговым сетям

Премьер-министр также обратилась к торговым сетям с призывом отдавать предпочтение украинским продуктам питания. Она подчеркнула, что это вопрос общей экономической устойчивости страны.

Минэкономики прорабатывает дополнительные меры поддержки украинских производителей в этом направлении.

"По состоянию на сейчас имеющегося продовольствия в Украине достаточно. Мощности производителей превышают внутреннее потребление. Ситуация контролируемая", - заявила она.