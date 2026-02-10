RU

Уникальное достижение СБС: за одну ночь уничтожено два ЗРК "Тор-М2" россиян (видео)

Фото: украинские военные уничтожили два ЗРК "Тор-М2" (росСМИ)
Автор: Валерий Ульяненко

Операторы Сил беспилотных систем батальона Asgard 412-й бригады Nemesis уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2" оккупантов всего за одну ночь.

"На одном из ключевых направлений пилоты батальона Asgard 412-й бригады Nemesis поразили два зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" противника общей стоимостью около 50 млн долларов", - говорится в заявлении.

Украинские защитники нанесли удар по вражеской технике средствами middle strike (ударные дроны средней дальности - 50-300+ км) на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения.

В СБС рассказали, что с начала года операторы 412-й бригады Nemesis уже уничтожили 13 российских ЗРК и радиолокационных станций, входящих в состав вражеской ПВО.

 

Уничтожение вражеской техники

Напомним, недавно операторы СБС за 48 часов уничтожили сразу шесть единиц зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций. Эта техника составляла основу так называемой "многослойной ПВО" противника.

Отметим, недавно подразделения СБС ВСУуничтожили редкую российскую систему радиоэлектронной борьбы "КОП-2". Для поражения очень дорогой системы понадобилось всего два дрона.

Ранее бойцы Сил беспилотных систем поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель". Ее стоимость составляет около 10 миллионов долларов.

Кроме того, в ночь на 13 января Силы беспилотных систем атаковали энергообъекты в оккупированном Мариуполе Донецкой области и уничтожили склад боеприпасов в Макеевке.

Также недавно стало известно, что Силы беспилотных систем сорвали наступление российских оккупантов на одном из ключевых направлений. В частности, операторы отбили атаку противника, поразив пехоту, бронетехнику и наземный роботизированный комплекс.

