Уникальное достижение СБС: за одну ночь уничтожено два ЗРК "Тор-М2" россиян (видео)

Уничтожение вражеской техники

Напомним, недавно операторы СБС за 48 часов уничтожили сразу шесть единиц зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций. Эта техника составляла основу так называемой "многослойной ПВО" противника.

Отметим, недавно подразделения СБС ВСУуничтожили редкую российскую систему радиоэлектронной борьбы "КОП-2". Для поражения очень дорогой системы понадобилось всего два дрона.

Ранее бойцы Сил беспилотных систем поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель". Ее стоимость составляет около 10 миллионов долларов.

Кроме того, в ночь на 13 января Силы беспилотных систем атаковали энергообъекты в оккупированном Мариуполе Донецкой области и уничтожили склад боеприпасов в Макеевке.

Также недавно стало известно, что Силы беспилотных систем сорвали наступление российских оккупантов на одном из ключевых направлений. В частности, операторы отбили атаку противника, поразив пехоту, бронетехнику и наземный роботизированный комплекс.