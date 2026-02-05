"Баланс оккупантов - отрицательный": РФ второй раз за войну установила антирекорд по потерям
В январе 2026 года Россия второй раз с начала полномасштабной войны потеряла солдат больше, чем мобилизовала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.
Он рассказал, что в течение прошлого месяца в российскую армию прибыло 22 000 новобранцев. В то же время в течение января подтвержденные вражеские потери составили 30 618 оккупантов. Таким образом, ликвидировано на 8 618 россиян больше, чем было мобилизовано/законтрактовано.
При этом "Мадяр" отметил, что каждого третьего российского оккупанта ликвидировали именно подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.
Он добавил, что в течение января СБС поразили 1012 точек вылетов вражеских пилотов и 1404 единиц их оборудования, 2128 вражеских разведывательных и ударных дронов, 478 единиц артиллерии, 80 танков, 88 БТР/БМР, 44 ЗРК/РСЗО, 27 РЛС, 1705 единиц логистической техники и др.
"Мадяр" отметил, что в декабре 2025 года подразделения СБС уничтожили на 22% больше россиян - 12 037. По его словам, январские показатели упали из-за погодных условий и снижения штурмовой активности врага.
Успешные операции СБС
Напомним, недавно подразделения СБС ВСУуничтожили редкую российскую системы радиоэлектронной борьбы "КОП-2". Для поражения очень дорогой системы понадобилось всего два дрона.
Ранее бойцы Сил беспилотных систем поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель". Ее стоимость составляет около 10 миллионов долларов.
Кроме того, в ночь на 13 января Силы беспилотных систем атаковали энергообъекты в оккупированном Мариуполе Донецкой области и уничтожили склад боеприпасов в Макеевке.
До этого "Мадяр" рассказывал, что в течение двух суток СБС провели серию ударов по российской ПВО на территории Донецкой и Запорожской областей.
Всего за 48 часов было уничтожено сразу шесть единиц ЗРК и радиолокационных станций, которые составляли основу так называемой "многослойной ПВО" противника.