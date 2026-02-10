Унікальне досягнення СБС: за одну ніч знищено два ЗРК "Тор-М2" росіян (відео)

Знищення ворожої техніки

Нагадаємо, нещодавно оператори СБС за 48 годин знищили одразу шість одиниць зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій. Ця техніка становила основу так званої "багатошарової ППО" противника.

Зазначимо, нещодавно підрозділи СБС ЗСУ знищили рідкісну російську системи радіоелектронної боротьби "КОП-2". Для ураження дуже дорогої системи знадобилося всього два дрони.

Раніше бійці Сил безпілотних систем уразили російську станцію радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель". Її вартість становить близько 10 мільйонів доларів.

Крім того, в ніч на 13 січня Сили безпілотних систем атакували енергооб'єкти в окупованому Маріуполі Донецької області та знищили склад боєприпасів у Макіївці.

Також нещодавно стало відомо, що Сили безпілотних систем зірвали наступ російських окупантів на одному з ключових напрямків. Зокрема, оператори відбили атаку противника, уразивши піхоту, бронетехніку та наземний роботизований комплекс.