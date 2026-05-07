Умеров прибыл в Майами для встречи с представителями США, - источник

16:15 07.05.2026 Чт
2 мин
Что стало причиной визита секретаря СНБО?
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Умеров прибыл в Майами для встречи с представителями США, - источник
Главный переговорщик Украины Рустем Умеров прибыл в Майами для встречи с представителями США.

Об этом РБК-Украина стало известно от собственного источника.

В то же время советник президента Дмитрий Литвин подтвердил журналистам, что Умеров действительно отправился в США и уже отчитался главе государства. Однако касательно того, прибыл ли он в Майами, Литвин не уточнял.

Между тем агентство Reuters пишет, что причиной визита стало то, что мирные переговоры о прекращении войны в Украине зашли в тупик в течение последних месяцев. Никаких дополнительных подробностей оно не предоставило.

Reuters напоминает, что Киев надеялся на визит американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину весной этого года, но он так и не состоялся. Внимание Вашингтона в значительной степени сместилось с Украины на фоне войны в Иране.

Мирные переговоры

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает регулярные переговоры с российским диктатором и Владимиром Зеленским по завершению войны. По его словам, ненависть между лидерами двух стран - это "безумие".

При этом The New York Times написало, что ни Украина, ни Россия не имеют четкого плана ни к миру, ни к победе. Издание отметило, что без активной роли Вашингтона и существенного влияния на Кремль перспектива достижения договоренностей выглядит призрачной.

Отметим, руководитель ОП Кирилл Буданов заявлял, что мирные переговоры между Украиной и страной-агрессором движутся к заключению соглашения. Он отметил, что процесс полного урегулирования войны в Украине может не занять много времени.

Недавно глава МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, если участие в переговорах также будут принимать президенты США и Турции.

В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

РБК-Украина также писало, что источники в украинской власти предупреждают: вскоре США могут начать новый раунд давления.

