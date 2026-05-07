Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению

Украине важно получить данные о своих гражданах, которые находятся там под временной защитой.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минсоцполитики, об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин по итогам встречи с Еврокомиссаром по вопросам внутренних дел и миграции Магнусом Бруннером.

Защита до 2027 года - и что будет дальше

Центральная тема встречи - возможное завершение режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года.

Улютин подчеркнул: для Украины принципиально важно, чтобы люди не оказались в правовом вакууме. Подходы разных стран ЕС к статусу украинцев не должны существенно отличаться друг от друга.

"Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором для принятия такого решения остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и от наших Вооруженных Сил", - отметил Улютин.

Зачем Украине данные о своих гражданах за рубежом

Отдельно министр поднял вопрос сбора информации об украинцах, находящихся под временной защитой в странах ЕС.

"В этом контексте Министр подчеркнул важность получения данных об украинцах, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности, относительно уязвимых категорий населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин", - говорится в заявлении.