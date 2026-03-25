Звонят от Умерова: секретарь СНБО предупредил о мошенниках

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предупредил о попытках коммуникации от его имени с неизвестных номеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Умерова в Telegram .

"Неустановленные лица представляются моим именем и обращаются к международным партнерам, дипломатическому корпусу, коллегам с различными запросами, пытаясь получить информацию", - отметил секретарь СНБО.

Умеров подчеркнул, что такие сообщения не имеют никакого отношения ни к нему лично, ни к его официальной деятельности.

Он призвал соблюдать информационную гигиену и тщательно проверять источники коммуникации.

"В случае получения подобных сообщений - прошу обращаться в Аппарат СНБО Украины для уточнения и верификации", - призвал Умеров.