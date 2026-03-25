Звонят от Умерова: секретарь СНБО предупредил о мошенниках

20:06 25.03.2026 Ср
Неизвестные от его имени обращаются к дипломатам и международным партнерам
aimg Мария Науменко
Звонят от Умерова: секретарь СНБО предупредил о мошенниках фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Getty Images)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предупредил о попытках коммуникации от его имени с неизвестных номеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Умерова в Telegram.

"Неустановленные лица представляются моим именем и обращаются к международным партнерам, дипломатическому корпусу, коллегам с различными запросами, пытаясь получить информацию", - отметил секретарь СНБО.

Умеров подчеркнул, что такие сообщения не имеют никакого отношения ни к нему лично, ни к его официальной деятельности.

Он призвал соблюдать информационную гигиену и тщательно проверять источники коммуникации.

"В случае получения подобных сообщений - прошу обращаться в Аппарат СНБО Украины для уточнения и верификации", - призвал Умеров.

Также мы писали, что в Украине распространяется новая мошенническая схема с "компенсациями" от якобы "Ощадбанка" и "Укрэнерго". Злоумышленники присылают ссылки на фишинговые сайты и выманивают данные банковских карт.

"Есть определенные трудности": Арахамия анонсировал новые форматы работы Рады
