Звонят от Умерова: секретарь СНБО предупредил о мошенниках
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предупредил о попытках коммуникации от его имени с неизвестных номеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Умерова в Telegram.
"Неустановленные лица представляются моим именем и обращаются к международным партнерам, дипломатическому корпусу, коллегам с различными запросами, пытаясь получить информацию", - отметил секретарь СНБО.
Умеров подчеркнул, что такие сообщения не имеют никакого отношения ни к нему лично, ни к его официальной деятельности.
Он призвал соблюдать информационную гигиену и тщательно проверять источники коммуникации.
"В случае получения подобных сообщений - прошу обращаться в Аппарат СНБО Украины для уточнения и верификации", - призвал Умеров.
