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Рябков після переговорів з США: НАТО має відмовитися від країн, які вступили після 1997

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Понеділок 10 січня 2022 19:06
Рябков після переговорів з США: НАТО має відмовитися від країн, які вступили після 1997 Фото: заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков (twitter.com/mid_rf)
Автор: Сергій Пишкін

Кремль вимагає від НАТО відмовитись від країн-членів, які вступили в Альянс після 1997 року. Обурений тим, що Росію, нібито, відтісняють від європейської та міжнародної політики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.

За словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, НАТО, нібито, не лише заподіює шкоди безпеці Росії, але і намагається перекласти країну на другорядну роль в європейській і міжнародній політиці

"Це все в минулому. І раніше не дуже виходило, а зараз цьому просто покладено край", - заявив Рябков.

Також він відзначив, що Кремль вимагає від Альянсу відмовитись від країн, які вступили до НАТО після підписання Основоположного акту у 1997 році.

"Так що НАТО треба збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року", - додав Рябков.

Які країни вступили в НАТО після 1997 року:

  • Болгарія;
  • Естонія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Румунія;
  • Словаччина;
  • Словенія;
  • Албанія;
  • Хорватія;
  • Чорногорія;
  • Північна Македонія.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що переговори між США й Росією тривали майже вісім годин. Під час них Москва запевняла Штати у тому, що не має наміру нападати на Україну.

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