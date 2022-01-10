Росія на переговорах з США заявила, що не має наміру нападати на Україну

Заступник Міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що під час переговорів Женеві Сполучені Штати торкнулися теми нарощування російських військ на кордоні з Україною. За його словами, Росія не має наміру нападати на Україну.

"(В ході переговорів, - ред.) були висунуті претензії щодо російських військ уздовж кордону з Україною, висловлені певні погрози, як мінімум попередження на нашу адресу. Ми пояснили колегам, що ніяких планів намірів напасти на Україну у нас немає і бути не може. Всі заходи з бойової підготовки військ здійснюється в межах нашої національної території", - заявив він.