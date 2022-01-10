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Росія на переговорах з США заявила, що не має наміру нападати на Україну

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Понеділок 10 січня 2022 18:54
Росія на переговорах з США заявила, що не має наміру нападати на Україну Фото: заступник Міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник Міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що під час переговорів Женеві Сполучені Штати торкнулися теми нарощування російських військ на кордоні з Україною. За його словами, Росія не має наміру нападати на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"(В ході переговорів, - ред.) були висунуті претензії щодо російських військ уздовж кордону з Україною, висловлені певні погрози, як мінімум попередження на нашу адресу. Ми пояснили колегам, що ніяких планів намірів напасти на Україну у нас немає і бути не може. Всі заходи з бойової підготовки військ здійснюється в межах нашої національної території", - заявив він.

Нагадавши, переговори США і Росії в Женеві тривали майже вісім годин.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
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