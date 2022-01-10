ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ядерну війну не можна виграти": Росія та США обговорили розміщення ракет та навчання в Європі

Новость на русском →
Женева, Понеділок 10 січня 2022 19:05
"Ядерну війну не можна виграти": Росія та США обговорили розміщення ракет та навчання в Європі Фото: Венді Шерман, заступник держсекретаря США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник державного секретаря США Венді Шерман на брифінгу розповіла подробиці сьогоднішніх переговорів з Росією у Женеві. За її словами, сторони обговорили розміщення ракет та проведення військових навчань в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американських журналісті Бенджаміна Холла та Крістофера Міллера.

На телефонному брифінгу для журналістів Шерман заявила, що США відриті для обговорення розміщення ракет в Європі, але на взаємних умовах. Також Вашингтон готовий переглянути масштаби військових навчань, які США та Росія проводять в Європі.

"США і Росія погодилися, що ядерну війну ніколи не можна виграти і не можна вести", - сказала Шерман.

Водночас говорити про скорочення американської військової присутності в Європі американська сторона не планує.

"У нас не було дискусій про чисельність американських військ під час наших переговорів. Я не думаю, що це те, що перебуває на столі переговорів. Це не тема для переговорів", - зазначила вона.

Нагадаємо, США та Росія провели у Женеві майже восьмигодинні переговори щодо так званих "гарантій безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію. Кабмін розробить програму
Неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію. Кабмін розробить програму
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року