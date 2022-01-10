РФ хоче від США "залізобетонних гарантій", що Україна не вступить в НАТО, - Рябков

Влада Росії вимагає залізобетонні гарантії від Сполучених Штатів, що Україна і Грузія ніколи не стануть членами НАТО. При цьому в МЗС Росії підкреслили, що це питання національної безпеки країни.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Ми підкреслюємо, що для нас це абсолютно обов'язково - упевнитися, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Ми хотіли б, щоб на мадридському саміті НАТО формула, прийнята Бухарестським самітом у 2008 році, була б відкликана і замінена на наступне: "Україна і Грузія ніколи не стануть членами Північноатлантичного альянсу", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що РФ набридло вести "порожні розмови, від напівобіцянь, від неправильного тлумачення".

"Ми не довіряємо іншій стороні. Нам необхідні залізобетонні, юридично значущі гарантії, не обіцянки, а саме гарантії, зі словами" повинні"," зобов'язані", ніколи не ставати членами НАТО. Це питання національної безпеки Росії", - заявив Рябков.