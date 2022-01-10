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РФ хоче від США "залізобетонних гарантій", що Україна не вступить в НАТО, - Рябков

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Понеділок 10 січня 2022 19:44
РФ хоче від США "залізобетонних гарантій", що Україна не вступить в НАТО, - Рябков Фото: заступник Міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков (facebook.com/izvestia UK)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Росії вимагає залізобетонні гарантії від Сполучених Штатів, що Україна і Грузія ніколи не стануть членами НАТО. При цьому в МЗС Росії підкреслили, що це питання національної безпеки країни.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми підкреслюємо, що для нас це абсолютно обов'язково - упевнитися, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Ми хотіли б, щоб на мадридському саміті НАТО формула, прийнята Бухарестським самітом у 2008 році, була б відкликана і замінена на наступне: "Україна і Грузія ніколи не стануть членами Північноатлантичного альянсу", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що РФ набридло вести "порожні розмови, від напівобіцянь, від неправильного тлумачення".

"Ми не довіряємо іншій стороні. Нам необхідні залізобетонні, юридично значущі гарантії, не обіцянки, а саме гарантії, зі словами" повинні"," зобов'язані", ніколи не ставати членами НАТО. Це питання національної безпеки Росії", - заявив Рябков.

Нагадаємо, перший заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Сполучені Штати не дозволять іншими країнами закривати двері в НАТО.

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