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Експорт й ключові інститути: США пригрозили Росії санкціями у разі вторгнення в Україну

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Понеділок 10 січня 2022 19:54
Експорт й ключові інститути: США пригрозили Росії санкціями у разі вторгнення в Україну Фото: Венді Шерман, заступник держсекретаря США (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

Під час сьогоднішніх переговорів, Сполучені Штати Америки пригрозили Росії жорсткими санкціями, якщо остання вдасться до повномасштабного вторгнення в Україну. Однак, подробиці обмежень поки що невідомі.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман на телефонному брифінгу для журналістів, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

США ухвалять фінансові санкції щодо ключових російських інститутів у разі вторгнення РФ в Україну

За словами Шерман, санкційні заходи також можуть включати обмеження експорту в РФ.

Але в подробиці цих санкційних заходів Шерман не стала вдаватися.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про переговори США і РФ в Женеві, які тривали майже 8 годин.

Під час підсумку діалогу, Штати наголосили на тому, що не дозволять зачинити двері для вступу до НАТО.

Росія ж, зі свого боку, вимагає від НАТО відмовитись від країн, які вступили в Альянс після 1997 року.

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