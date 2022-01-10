Сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна
Фото: сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції Ольгу Стефанішину.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Альянсу.
Стефанішина візьме участь у засіданні комісії НАТО-Україна, яке відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО.
За підсумками Столтенберг та Стефанішина проведуть спільну пресконференцію, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що переговори Росії й США щодо гарантій безпеки пройдуть 10 січня в Женеві. 12 січня пройде засідання Ради РФ-НАТО в Брюсселі. А 13 січня у Відні пройде діалог з Євросоюзом, зокрема з ОБСЄ.
Додамо, що США не очікують великих результатів від переговорів з Росією.