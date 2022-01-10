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Сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна

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Брюссель, Понеділок 10 січня 2022 09:41
Сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна Фото: сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна (facebook.com/GeneralStaff_ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції Ольгу Стефанішину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Альянсу.

Стефанішина візьме участь у засіданні комісії НАТО-Україна, яке відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО.

За підсумками Столтенберг та Стефанішина проведуть спільну пресконференцію, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що переговори Росії й США щодо гарантій безпеки пройдуть 10 січня в Женеві. 12 січня пройде засідання Ради РФ-НАТО в Брюсселі. А 13 січня у Відні пройде діалог з Євросоюзом, зокрема з ОБСЄ.

Додамо, що США не очікують великих результатів від переговорів з Росією.

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