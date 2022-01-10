Держдеп про переговори з Росією: прогрес можливий
Заступник держсекретаря США Венді Шерман після переговорів з Росією в Женеві заявила, що вірить у можливість прогресу. Однак для цього Москва повинна зробити конкретні кроки до деескалації ситуації.
Про це вона сказала на телефонному брифінгу для журналістів, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Якщо Росія залишиться за столом переговорів і зробить конкретні кроки до деескалації, ми віримо, що зможемо досягти прогресу", - заявила Шерман.
Представник Держдепу зазначила, що на сьогоднішніх переговорах у Женеві сторони не обговорювали предметно той проект "гарантій безпеки", які раніше публічно запропонувала Росія, але окремі пункти з нього піднімалися під час дискусій.
Водночас Шерман окремо підкреслила, що цей проект договору - це те, на чому своє бачення переговорів засновує РФ, тоді як у США є власне бачення.
Нагадаємо, переговори США і РФ в Женеві тривали сьогодні майже 8 годин.
Напередодні представник російського МЗС заявляв, що США повинні бути готові до компромісів.