Держдеп про переговори з Росією: прогрес можливий

Заступник держсекретаря США Венді Шерман після переговорів з Росією в Женеві заявила, що вірить у можливість прогресу. Однак для цього Москва повинна зробити конкретні кроки до деескалації ситуації.

Про це вона сказала на телефонному брифінгу для журналістів, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Якщо Росія залишиться за столом переговорів і зробить конкретні кроки до деескалації, ми віримо, що зможемо досягти прогресу", - заявила Шерман.

Представник Держдепу зазначила, що на сьогоднішніх переговорах у Женеві сторони не обговорювали предметно той проект "гарантій безпеки", які раніше публічно запропонувала Росія, але окремі пункти з нього піднімалися під час дискусій.

Водночас Шерман окремо підкреслила, що цей проект договору - це те, на чому своє бачення переговорів засновує РФ, тоді як у США є власне бачення.