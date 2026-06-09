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"Укрзализныця" меняет график пригородных поездов в нескольких областях: о каких рейсах речь

11:02 09.06.2026 Вт
2 мин
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aimg Ирина Костенко
"Укрзализныця" меняет график пригородных поездов в нескольких областях: о каких рейсах речь График движения отдельных поездов УЗ изменился (фото иллюстративное: Getty Images)
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"Укрзализныця" скорректировала расписание движения некоторых пригородных поездов в нескольких областях. Изменения для отдельных рейсов стартуют с сегодняшнего дня, 9 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Telegram.

Каких направлений движения коснулись изменения

Согласно информации компании, в целом изменения в расписании движения пригородных поездов произошли:

  • на Тетеревском участке;
  • в направлении Гребенки;
  • в направлении Яготина;
  • на маршруте "Львов - Рава-Русская".
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Что изменилось для Киевской и Полтавской областей

С сегодняшнего дня - с 9 по 13 июня - некоторые дневные поезда Тетеревского направления отправляются с начальной станции позже:

  • поезд №6612 "Тетерев - Борщаговка" в 09:35 - 12:32 (вместо 09:28 - 11:01);
  • поезд №6614 в 10:23 - 12:32 (вместо 08:40 - 12:13).

Тем временем вечерний поезд №6622 "Тетерев - Киев" отправляется на 11 минут раньше - в 17:32 - 19:35 (вместо 17:43 - 19:35).

В направлении Гребенки и Яготина изменения в течение 9 и 10 июня будут касаться:

  • поезда №6813 "Гребенка - Киев", который будет иметь график 14:46 - 17:56 (вместо 14:19 - 17:25);
  • поезда №6809 "Яготин - Киев-Волынский", у которого изменится время отправления в 11:10 (вместо 11:21).

&quot;Укрзализныця&quot; меняет график пригородных поездов в нескольких областях: о каких рейсах речьИзменения в расписании движения некоторых поездов в Киевской и Полтавской областях (фрагмент публикации: t.me/UZprymisky)

Что изменилось для пассажиров во Львовской области

"Что касается западного региона, имеем весомые изменения на сообщении "Львов - Рава-Русская", - поделились в пресс-службе "Укрзализныци".

Уточняется, что изменения введены на период с 10 по 27 июня.

Отныне на маршруте будут курсировать ежедневно (кроме четверга) четыре поезда (вместо двух).

Из Львова они будут иметь такой график:

  • поезд №6002 "Львов - Рава-Русская" в 09:29 - 11:36;
  • поезд №6004 "Львов - Рава-Русская" в 14:43 - 17:17.

Тем временем из Равы-Русской график такой:

  • поезд №6001 "Рава-Русская - Львов" в 12:11 - 14:18;
  • поезд №6003 "Рава-Русская - Львов" в 17:35 - 19:35.

&quot;Укрзализныця&quot; меняет график пригородных поездов в нескольких областях: о каких рейсах речьИзменения в расписании движения некоторых поездов во Львовской области (фрагмент публикации: t.me/UZprymisky)

В завершение украинцам напомнили, что с постанционным расписанием пригородных поездов "Укрзализныци" можно ознакомиться онлайн - на соответствующем сайте УЗ (swrailway.gov.ua).

Напомним, ранее мы рассказывали, за что сегодня могут оштрафовать пассажиров в поездах (перечень нарушений и суммы).

Кроме того, мы объясняли, как экономить на билетах УЗ по новым правилам и какие услуги в вагонах - бесплатные.

Читайте также, как поезд может стать мишенью - когда эвакуируют пассажиров УЗ и как при этом уберечь жизнь.

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