"Укрзализныця" меняет график пригородных поездов в нескольких областях: о каких рейсах речь
"Укрзализныця" скорректировала расписание движения некоторых пригородных поездов в нескольких областях. Изменения для отдельных рейсов стартуют с сегодняшнего дня, 9 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Telegram.
Каких направлений движения коснулись изменения
Согласно информации компании, в целом изменения в расписании движения пригородных поездов произошли:
- на Тетеревском участке;
- в направлении Гребенки;
- в направлении Яготина;
- на маршруте "Львов - Рава-Русская".
Что изменилось для Киевской и Полтавской областей
С сегодняшнего дня - с 9 по 13 июня - некоторые дневные поезда Тетеревского направления отправляются с начальной станции позже:
- поезд №6612 "Тетерев - Борщаговка" в 09:35 - 12:32 (вместо 09:28 - 11:01);
- поезд №6614 в 10:23 - 12:32 (вместо 08:40 - 12:13).
Тем временем вечерний поезд №6622 "Тетерев - Киев" отправляется на 11 минут раньше - в 17:32 - 19:35 (вместо 17:43 - 19:35).
В направлении Гребенки и Яготина изменения в течение 9 и 10 июня будут касаться:
- поезда №6813 "Гребенка - Киев", который будет иметь график 14:46 - 17:56 (вместо 14:19 - 17:25);
- поезда №6809 "Яготин - Киев-Волынский", у которого изменится время отправления в 11:10 (вместо 11:21).
Изменения в расписании движения некоторых поездов в Киевской и Полтавской областях (фрагмент публикации: t.me/UZprymisky)
Что изменилось для пассажиров во Львовской области
"Что касается западного региона, имеем весомые изменения на сообщении "Львов - Рава-Русская", - поделились в пресс-службе "Укрзализныци".
Уточняется, что изменения введены на период с 10 по 27 июня.
Отныне на маршруте будут курсировать ежедневно (кроме четверга) четыре поезда (вместо двух).
Из Львова они будут иметь такой график:
- поезд №6002 "Львов - Рава-Русская" в 09:29 - 11:36;
- поезд №6004 "Львов - Рава-Русская" в 14:43 - 17:17.
Тем временем из Равы-Русской график такой:
- поезд №6001 "Рава-Русская - Львов" в 12:11 - 14:18;
- поезд №6003 "Рава-Русская - Львов" в 17:35 - 19:35.
Изменения в расписании движения некоторых поездов во Львовской области (фрагмент публикации: t.me/UZprymisky)
В завершение украинцам напомнили, что с постанционным расписанием пригородных поездов "Укрзализныци" можно ознакомиться онлайн - на соответствующем сайте УЗ (swrailway.gov.ua).
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