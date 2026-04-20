Кипяток, аптечка и не только: полный перечень бесплатных услуг в вагонах УЗ

Пассажиры поездов "Укрзализныци" могут пользоваться рядом бесплатных сервисов, а также заказывать дополнительные платные услуги. Перечень зависит от типа поезда.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".

Главное: Без оплаты: Пассажиры имеют право на кипяченую воду, аптечку, доступ к туалетам с гигиеническими средствами и перевозку до 36 кг багажа.

Пассажиры имеют право на кипяченую воду, аптечку, доступ к туалетам с гигиеническими средствами и перевозку до 36 кг багажа. Безопасность и инфо: Вызов медиков, полиции и объявления через громкоговоритель также входят в стоимость билета.

Вызов медиков, полиции и объявления через громкоговоритель также входят в стоимость билета. Сервис "Интерсити": В скоростных поездах бесплатно предоставляются подголовники, уборка вагонов и доставка заказанной еды.

В скоростных поездах бесплатно предоставляются подголовники, уборка вагонов и доставка заказанной еды. Платные услуги: Чай, кофе, постельное белье, пользование холодильником или микроволновкой оплачиваются отдельно.

Чай, кофе, постельное белье, пользование холодильником или микроволновкой оплачиваются отдельно. Цифровые опции: Wi-Fi и онлайн-библиотеки в поездах обычно являются платными сервисами.

Что входит в бесплатные услуги

В большинстве поездов пассажиры без дополнительной оплаты получают базовые вещи, необходимые для поездки:

доступ к туалетам с мылом, антисептиком, туалетной бумагой и дезинфицирующим гелем;

кипяченую воду;

пользование аптечкой;

информацию через громкоговоритель;

возможность перевезти ручную кладь до 36 кг (при условии, что ее размер не превышает 200 см по сумме трех измерений);

вызов медиков или полиции в случае необходимости.

За что придется платить

Отдельные услуги в поездах являются платными. В частности, это:

напитки и снеки;

чай, кофе, соки.

Также в поездах могут предлагать продажу товаров или печатной продукции.

Кроме того, в пассажирских поездах предоставляются и другие услуги, среди которых:

пользование постельным бельем;

пользование холодильником и микроволновой печью;

трансляция аудио- и видеопрограмм;

оформление проезда или перевозки избыточной поклажи начальником поезда (в отдельных случаях);

оформление экспресс-передач по Украине.

Что есть в скоростных поездах

В поездах "Интерсити" и "Интерсити+" перечень услуг шире. Часть из них бесплатная - например, уборка в вагоне, подголовники или доставка предварительно заказанной еды.

В то же время за отдельную плату доступны:

питание;

Wi-Fi (если установлен);

онлайн-кинотеатр;

онлайн-библиотека.

В компании советуют уточнять полный перечень услуг и их стоимость непосредственно у проводника или начальника поезда.