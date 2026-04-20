Кипяток, аптечка и не только: полный перечень бесплатных услуг в вагонах УЗ
Пассажиры поездов "Укрзализныци" могут пользоваться рядом бесплатных сервисов, а также заказывать дополнительные платные услуги. Перечень зависит от типа поезда.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".
Главное:
- Без оплаты: Пассажиры имеют право на кипяченую воду, аптечку, доступ к туалетам с гигиеническими средствами и перевозку до 36 кг багажа.
- Безопасность и инфо: Вызов медиков, полиции и объявления через громкоговоритель также входят в стоимость билета.
- Сервис "Интерсити": В скоростных поездах бесплатно предоставляются подголовники, уборка вагонов и доставка заказанной еды.
- Платные услуги: Чай, кофе, постельное белье, пользование холодильником или микроволновкой оплачиваются отдельно.
- Цифровые опции: Wi-Fi и онлайн-библиотеки в поездах обычно являются платными сервисами.
Что входит в бесплатные услуги
В большинстве поездов пассажиры без дополнительной оплаты получают базовые вещи, необходимые для поездки:
- доступ к туалетам с мылом, антисептиком, туалетной бумагой и дезинфицирующим гелем;
- кипяченую воду;
- пользование аптечкой;
- информацию через громкоговоритель;
- возможность перевезти ручную кладь до 36 кг (при условии, что ее размер не превышает 200 см по сумме трех измерений);
- вызов медиков или полиции в случае необходимости.
За что придется платить
Отдельные услуги в поездах являются платными. В частности, это:
- напитки и снеки;
- чай, кофе, соки.
Также в поездах могут предлагать продажу товаров или печатной продукции.
Кроме того, в пассажирских поездах предоставляются и другие услуги, среди которых:
- пользование постельным бельем;
- пользование холодильником и микроволновой печью;
- трансляция аудио- и видеопрограмм;
- оформление проезда или перевозки избыточной поклажи начальником поезда (в отдельных случаях);
- оформление экспресс-передач по Украине.
Что есть в скоростных поездах
В поездах "Интерсити" и "Интерсити+" перечень услуг шире. Часть из них бесплатная - например, уборка в вагоне, подголовники или доставка предварительно заказанной еды.
В то же время за отдельную плату доступны:
- питание;
- Wi-Fi (если установлен);
- онлайн-кинотеатр;
- онлайн-библиотека.
В компании советуют уточнять полный перечень услуг и их стоимость непосредственно у проводника или начальника поезда.
Напомним, в украинских поездах доступ к Wi-Fi зависит от типа рейса: бесплатный интернет есть только в "Интерсити", тогда как на отдельных маршрутах со Starlink он частично платный и может работать с перебоями из-за технических ограничений.
Также РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" вводит динамическое ценообразование для билетов в вагонах СВ и 1 классе "Интерсити". Стоимость проезда будет зависеть от спроса, дня недели, сезона, времени покупки и заполненности поезда, тогда как для большинства пассажиров цены не изменятся.