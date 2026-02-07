ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Покупайте раньше - платите меньше: как экономить на билетах УЗ по новым правилам

Суббота 07 февраля 2026 16:55
UA EN RU
Покупайте раньше - платите меньше: как экономить на билетах УЗ по новым правилам Фото: УЗ вводит динамические цены на билеты на поезд (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" готовится ввести новые правила в пассажирских перевозках. Проект изменений предусматривает динамическое ценообразование на билеты премиум-сегмента и обновленные правила возврата билетов.

РБК-Украина сообщает, что об этом рассказали в "Укрзализныце" во время пресс-конференции в четверг, 5 января.

Читайте также: УЗ изменила график движения более 100 поездов: где найти обновленные расписания

"Укрзализныця" и Министерство развития общин и территорий Украины отмечают, что имеют целью сделать систему более гибкой, уменьшить дефицит билетов в пиковые даты и поощрить пассажиров планировать поездки заранее. Проект уже вынесли на общественное обсуждение, которое продлится 30 дней.

Как изменятся цены на билеты премиум-класса

Самая большая новация - динамическое ценообразование, но оно будет касаться только премиум-сегмента:

  • вагонов СВ (люкс);
  • 1 класса поездов "Интерсити+" во внутреннем сообщении.

Цены в плацкарте, купе и 2 классе "Интерсити" останутся без изменений.

Покупайте раньше - платите меньше: как экономить на билетах УЗ по новым правилам
Как изменится стоимость железнодорожных билетов в Украине (инфографика: РБК-Украина)

Из чего будет состоять цена билета

Стоимость билета будет формироваться из нескольких коэффициентов, которые будут накладываться на базовый тариф.

Сезонный коэффициент (от 0,85 до 1,2). В непиковые периоды, когда спрос ниже, билеты могут быть дешевле. В праздничные дни, во время каникул и массовых поездок - дороже.

Коэффициент дня недели (от 0,9 до 1,2). Самые выгодные цены планируют во вторник и среду. Самые высокие - в пятницу и воскресенье, когда спрос традиционно самый большой.

Коэффициент даты покупки (от 1 до 1,3). Чем раньше пассажир покупает билет, тем выгоднее может быть цена. Покупка за день-два до поездки будет стоить дороже.

Коэффициент заполненности поезда (от 0,8 до 1,2). Если вагон быстро раскупают и он почти заполнен, цена будет расти. Если спрос слабый - может снижаться. Этот механизм введут позже, после доработки ИТ-систем.

Покупайте раньше - платите меньше: как экономить на билетах УЗ по новым правилам
От чего будут зависеть цены на железнодорожные билеты? (инфографика: РБК-Украина)

Таким образом, цена билета станет "живой" и будет реагировать на реальный спрос.

Ценообразование, которое будет формироваться на основе сезонности, дня недели и даты покупки планируют ввести в марте-апреле 2026 года. Зависимость от заполненности поезда - позже, после технической подготовки.

Что изменится в международных поездах

Проект также предусматривает индексацию тарифов в вагонах СВ (люкс) международных поездов. С апреля 2026 года такие билеты могут подорожать примерно на 20%.

В "Укрзалізниці" отмечают, что это первая индексация тарифов СВ в международном сообщении с 2012 года.

В купе и других вагонах международных поездов цены не будут меняться.

Новые правила возврата билетов

Еще одно важное изменение - обновление правил возврата билетов. Сейчас значительную часть билетов сдают в последние дни перед отправлением, и эти места часто не успевают продать повторно.

Новый принцип таков: чем раньше пассажир сдает билет, тем большую сумму получает обратно.

Предложенная шкала возврата:

  • за 15-20 суток до отправления - 100% стоимости;
  • за 10-14 суток - 90%;
  • за 5-9 суток - 75%;
  • за 1-4 суток - 50%;
  • менее чем за 24 часа - в среднем 30%.

Покупайте раньше - платите меньше: как экономить на билетах УЗ по новым правилам
УЗ предлагает изменить правила возврата билетов на поезд (инфографика: РБК-Украина)

Эти правила будут касаться всех типов вагонов, а не только премиум-класса.

Для кого могут сделать исключения

Предусмотрено, что новые правила могут не применяться:

  • к военнослужащим;
  • к лицам с инвалидностью и социально уязвимым группам;
  • к поездам, курсирующим к прифронтовым территориям.

Механизм таких исключений "Укрзализныця" должна наработать отдельно.

Покупайте раньше - платите меньше: как экономить на билетах УЗ по новым правилам
Нововведения будут действовать не для всех (инфографика: РБК-Украина)

В итоге компания рассчитывает уменьшить дефицит билетов в пиковые даты, сделать поездки в непопулярные дни дешевле, снизить количество "пустых" мест из-за поздних возвратов.

Дополнительные доходы планируют направить на ремонт подвижного состава, улучшение сервисов и социальные программы.

Ранее РБК-Украина подробно объясняло, как в Украине продают билеты на поезда дальнего следования и как найти места на популярные рейсы. В УЗ рассказывали, когда открывается продажа, почему билеты быстро исчезают, как работают мониторинг и автовыкуп в приложении, а также как оформить групповую поездку.

Также мы писали, как формируется стоимость железнодорожных билетов и почему она может отличаться даже в вагонах одного класса в пределах одного поезда. В "Укрзалізниці" объясняли, от чего зависит цена проезда, как на нее влияют день недели, тип и состояние вагона, и почему новые вагоны могут стоить дороже старых, несмотря на одинаковый класс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезда
Новости
Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ