"Укрзалізниця" змінює графік приміських поїздів у кількох областях: про які рейси йдеться
"Укрзалізниця" скоригувала розклад руху деяких приміських поїздів у кількох областях. Зміни для окремих рейсів стартують відсьогодні, 9 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Telegram.
Яких напрямків руху торкнулись зміни
Згідно з інформацією компанії, в цілому зміни в розкладі руху приміських поїздів відбулись:
- на Тетерівській ділянці;
- у напрямку Гребінки;
- у напрямку Яготина;
- на маршруті "Львів - Рава-Руська".
Що змінилось для Київської та Полтавської областей
Відсьогодні - з 9 по 13 червня - деякі денні поїзди Тетерівського напрямку відправляються з початкової станції пізніше:
- поїзд №6612 "Тетерів - Борщагівка" о 09:35 - 12:32 (замість 09:28 - 11:01);
- поїзд №6614 о 10:23 - 12:32 (замість 08:40 - 12:13).
Тим часом вечірній поїзд №6622 "Тетерів - Київ" відправляється на 11 хвилин раніше - о 17:32 - 19:35 (замість 17:43 - 19:35).
У напрямку Гребінки та Яготина зміни впродовж 9 та 10 червня стосуватимуться:
- поїзда №6813 "Гребінка - Київ", що матиме графік 14:46 - 17:56 (замість 14:19 - 17:25);
- поїзда №6809 "Яготин - Київ-Волинський", в якого зміниться час відправлення об 11:10 (замість 11:21).
Зміни в розкладі руху деяких поїздів у Київській і Полтавській областях (фрагмент публікації: t.me/UZprymisky)
Що змінилось для пасажирів у Львівській області
"Щодо західнішого регіону, маємо вагомі зміни на сполученні "Львів - Рава-Руська", - поділились у прес-службі "Укрзалізниці".
Уточнюється, що зміни запроваджено на період з 10 по 27 червня.
Відтепер на маршруті курсуватимуть щоденно (крім четверга) чотири поїзди (замість двох).
Зі Львова вони матимуть такий графік:
- поїзд №6002 "Львів - Рава-Руська" о 09:29 - 11:36;
- поїзд №6004 "Львів - Рава-Руська" о 14:43 - 17:17.
Тим часом з Рави-Руської графік такий:
- поїзд №6001 "Рава-Руська - Львів" о 12:11 - 14:18;
- поїзд №6003 "Рава-Руська - Львів" о 17:35 - 19:35.
Зміни в розкладі руху деяких поїздів у Львівській області (фрагмент публікації: t.me/UZprymisky)
Насамкінець українцям нагадали, що із постанційним розкладом приміських поїздів "Укрзалізниці" можна ознайомитись онлайн - на відповідному сайті УЗ (swrailway.gov.ua).
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