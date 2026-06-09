ua en ru
Вт, 09 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Укрзалізниця" змінює графік приміських поїздів у кількох областях: про які рейси йдеться

11:02 09.06.2026 Вт
2 хв
Перевірити розклад свого рейсу можна онлайн, і зробити це краще просто зараз
aimg Ірина Костенко
"Укрзалізниця" змінює графік приміських поїздів у кількох областях: про які рейси йдеться Графік руху окремих поїздів УЗ змінився (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

"Укрзалізниця" скоригувала розклад руху деяких приміських поїздів у кількох областях. Зміни для окремих рейсів стартують відсьогодні, 9 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Telegram.

Яких напрямків руху торкнулись зміни

Згідно з інформацією компанії, в цілому зміни в розкладі руху приміських поїздів відбулись:

  • на Тетерівській ділянці;
  • у напрямку Гребінки;
  • у напрямку Яготина;
  • на маршруті "Львів - Рава-Руська".
Читайте також: Більше рейсів і нові поїзди: що змінюється для пасажирів "Укрзалізниці" влітку

Що змінилось для Київської та Полтавської областей

Відсьогодні - з 9 по 13 червня - деякі денні поїзди Тетерівського напрямку відправляються з початкової станції пізніше:

  • поїзд №6612 "Тетерів - Борщагівка" о 09:35 - 12:32 (замість 09:28 - 11:01);
  • поїзд №6614 о 10:23 - 12:32 (замість 08:40 - 12:13).

Тим часом вечірній поїзд №6622 "Тетерів - Київ" відправляється на 11 хвилин раніше - о 17:32 - 19:35 (замість 17:43 - 19:35).

У напрямку Гребінки та Яготина зміни впродовж 9 та 10 червня стосуватимуться:

  • поїзда №6813 "Гребінка - Київ", що матиме графік 14:46 - 17:56 (замість 14:19 - 17:25);
  • поїзда №6809 "Яготин - Київ-Волинський", в якого зміниться час відправлення об 11:10 (замість 11:21).

&quot;Укрзалізниця&quot; змінює графік приміських поїздів у кількох областях: про які рейси йдетьсяЗміни в розкладі руху деяких поїздів у Київській і Полтавській областях (фрагмент публікації: t.me/UZprymisky)

Що змінилось для пасажирів у Львівській області

"Щодо західнішого регіону, маємо вагомі зміни на сполученні "Львів - Рава-Руська", - поділились у прес-службі "Укрзалізниці".

Уточнюється, що зміни запроваджено на період з 10 по 27 червня.

Відтепер на маршруті курсуватимуть щоденно (крім четверга) чотири поїзди (замість двох).

Зі Львова вони матимуть такий графік:

  • поїзд №6002 "Львів - Рава-Руська" о 09:29 - 11:36;
  • поїзд №6004 "Львів - Рава-Руська" о 14:43 - 17:17.

Тим часом з Рави-Руської графік такий:

  • поїзд №6001 "Рава-Руська - Львів" о 12:11 - 14:18;
  • поїзд №6003 "Рава-Руська - Львів" о 17:35 - 19:35.

&quot;Укрзалізниця&quot; змінює графік приміських поїздів у кількох областях: про які рейси йдетьсяЗміни в розкладі руху деяких поїздів у Львівській області (фрагмент публікації: t.me/UZprymisky)

Насамкінець українцям нагадали, що із постанційним розкладом приміських поїздів "Укрзалізниці" можна ознайомитись онлайн - на відповідному сайті УЗ (swrailway.gov.ua).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за що сьогодні можуть оштрафувати пасажирів у поїздах (перелік порушень та суми).

Крім того, ми пояснювали, як економити на квитках УЗ за новими правилами та які послуги у вагонах - безкоштовні.

Читайте також, як поїзд може стати мішенню - коли евакуюють пасажирів УЗ і як при цьому вберегти життя.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укрзалізниця Полтавська область Київська область Львівська область Потяги Пасажири
Новини
Чонгарський міст потрапив під удар, окупанти перекрили ключову артерію до Криму
Чонгарський міст потрапив під удар, окупанти перекрили ключову артерію до Криму
Аналітика
Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА