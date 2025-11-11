Украину завтра накроет дождями и мрякой: синоптик предупредила, кто промокнет больше всех

Где завтра будет больше всего дождей

Согласно информации эксперта, завтра влажная погода будет преобладать практически повсеместно в Украине.

В то же время "более ощутимые" дожди ожидаются:

в западных областях;

на востоке Украины;

в Крыму.

Вечером 12 ноября более существенные дожди прогнозируют также:

в Одесской области;

в Винницкой области;

в Черкасской области.

"На остальной территории Украины - или облачность, или морось. Можно перебегать между каплями", - отметила синоптик.

Что будет с температурой воздуха в Украине

По словам Диденко, "ноябрь сейчас - во всей своей красе".

"С туманами, дождями, похолоданиями и одновременно теплой погодой. Так будет и завтра", - объяснила она.

Отмечается, что температура воздуха в течение 12 ноября ожидается невысокая.

"В течение дня среды в большинстве областей Украины +6+11 градусов. В Крыму, Приазовье, в Донецкой и Луганской областях +12+16 градусов", - рассказала Диденко.

В Киеве погода завтра будет, скорее всего, без "серьезных дождей".

"Разве что кое-где какое-то небольшое мокрое. Температура воздуха и ночью, и днем будет примерно одинаковой, +6+8 градусов", - добавила специалист.

Какие погодные "качели" вероятны позже

Согласно предварительным прогнозам Диденко:

в течение пятницы (14 ноября) и субботы (15 ноября) - может потеплеть до +10+12 градусов по Цельсию;

в воскресенье (16 ноября) - снова похолодает (ориентировочно до 8 градусов выше нуля);

в понедельник (17 ноября) - снова потеплеет до +12 градусов по Цельсию.

"О магнитных бурях! Продолжаются сегодня и продержатся еще 12-го и 13-го ноября, с пятницы попустит", - добавила метеоролог.

Напоследок она посоветовала "обязательно следить за свежими прогнозами погоды" на фоне колебаний температуры воздуха и атмосферного давления.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)