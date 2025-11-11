Украину завтра накроет дождями и мрякой: синоптик предупредила, кто промокнет больше всех

В течение завтрашнего дня - среды, 12 ноября - в Украине будет преобладать влажная погода. При этом в некоторых областях осадки могут быть "более ощутимы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, завтра влажная погода будет преобладать практически повсеместно в Украине.
В то же время "более ощутимые" дожди ожидаются:
Вечером 12 ноября более существенные дожди прогнозируют также:
"На остальной территории Украины - или облачность, или морось. Можно перебегать между каплями", - отметила синоптик.
По словам Диденко, "ноябрь сейчас - во всей своей красе".
"С туманами, дождями, похолоданиями и одновременно теплой погодой. Так будет и завтра", - объяснила она.
Отмечается, что температура воздуха в течение 12 ноября ожидается невысокая.
"В течение дня среды в большинстве областей Украины +6+11 градусов. В Крыму, Приазовье, в Донецкой и Луганской областях +12+16 градусов", - рассказала Диденко.
В Киеве погода завтра будет, скорее всего, без "серьезных дождей".
"Разве что кое-где какое-то небольшое мокрое. Температура воздуха и ночью, и днем будет примерно одинаковой, +6+8 градусов", - добавила специалист.
Согласно предварительным прогнозам Диденко:
"О магнитных бурях! Продолжаются сегодня и продержатся еще 12-го и 13-го ноября, с пятницы попустит", - добавила метеоролог.
Напоследок она посоветовала "обязательно следить за свежими прогнозами погоды" на фоне колебаний температуры воздуха и атмосферного давления.
