Дожди пройдут почти по всей Украине, в шести областях - сильные осадки: погода сегодня

Сегодня, 11 ноября, в Украине будет облачная погода с осадками разной интенсивности. В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко в Telegram .

Погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, небольшие дожди пройдут в западных областях, на остальной территории - умеренные, а в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди.

Ночью и утром местами возможен туман, преимущественно в западных регионах и на Левобережье. Ветер переменных направлений, скорость - 3-8 метров в секунду.

Температура снизится

Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, в западных областях - 1-6 градусов тепла.

Днем ожидается 7-12 градусов тепла, на юге и востоке страны - 11-16 градусов тепла.

По словам синоптика Натальи Диденко, циклон принесет влажную погоду, которая будет двигаться с юго-запада на северо-восток, поэтому дожди будут почти везде.

"Зонты завтра - обязательно", - посоветовала синоптик.

Фото: погода в Украине на 11 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице сегодня также прогнозируются осадки. В течение дня температура воздуха составит лишь +7+9 градусов.

Где объявили штормовое предупреждение

В то же время Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Сегодня в Одесской, Николаевской, Кировоградской, а днем также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди.

Уровень опасности - желтый.

Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.

Фото: предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине (facebook.com/UkrHMC)