Україну завтра накриє дощами й мрякою: синоптик попередила, хто промокне найбільше

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, погода в Україні - хмарна, з опадами різної інтенсивності. При цьому в деяких регіонах було оголошено штормове попередження.

Варто зазначити, що раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому та як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

