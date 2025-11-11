Україну завтра накриє дощами й мрякою: синоптик попередила, хто промокне найбільше

Впродовж завтрашнього дня - середи, 12 листопада - в Україні переважатиме волога погода. При цьому в деяких областях опади можуть бути "більш відчутні".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, завтра волога погода переважатиме практично повсюди в Україні.
Водночас "більш відчутні" дощі очікуються:
Ввечері 12 листопада більш суттєві дощі прогнозують також:
"На решті території України - або хмарність, або мряка. Можна перебігати поміж краплинами", - зауважила синоптик.
За словами Діденко, "листопад зараз - у всій своїй красі".
"З туманами, дощами, похолоданнями й водночас теплою погодою. Так буде й завтра", - пояснила вона.
Зазначається, що температура повітря впродовж 12 листопада очікується невисока.
"Впродовж дня середи в більшості областей України +6+11 градусів. У Криму, Приазов'ї, на Донеччині та Луганщині +12+16 градусів", - розповіла Діденко.
У Києві погода завтра буде, найімовірніше, без "серйозних дощів".
"Хіба подекуди якесь невелике мокре. Температура повітря і вночі, і вдень буде приблизно однаковою, +6+8 градусів", - додала фахівець.
Згідно з попередніми прогнозами Діденко:
"Про магнітні бурі! Тривають сьогодні й протримаються ще 12-го та 13-го листопада, з п'ятниці попустить", - додала метеоролог.
Насамкінець вона порадила "обов'язково стежити за свіжими прогнозами погоди" на тлі коливань температури повітря й атмосферного тиску.
Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, погода в Україні - хмарна, з опадами різної інтенсивності. При цьому в деяких регіонах було оголошено штормове попередження.
Варто зазначити, що раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому та як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.
