В Украину идут дожди, но будет и тепло: кому погода не испортит конец рабочей недели
В пятницу, 10 октября, погода в Украине будет снова в основном дождливой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Где в Украине завтра будет теплее всего
"В Украине и в пятницу (10 октября, - Ред.) снова дожди", - сообщила эксперт.
Она объяснила, что на погоду влияют, в частности:
- атмосферные фронты;
- близость циклона.
Атмосферные фронты 10 октября (карта: facebook.com/tala.didenko)
Местами возможен также порывистый северо-западный ветер.
"Такая себе погода поздней осени, если бы не листья на деревьях, еще много и хризантем", - отметила Диденко.
Согласно ее прогнозу, в целом в Украине 10 октября ожидается холодная или прохладная погода. Днем +9+14 градусов по Цельсию.
При этом теплее всего будет в восточных областях, где столбики термометров могут подняться до +15+19 градусов выше нуля.
В Киеве погода завтра ожидается:
- облачной;
- дождливой;
- с порывистым ветром северо-западного направления.
Температура воздуха днем - в районе +11+13 градусов тепла.
"Влажная прохладная погода в ближайшее время порадует грибников - дожди будут, мороза не будет, ну а уж грибы очень балованы, если не будут расти при такой синоптической ситуации", - подытожила Диденко.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
