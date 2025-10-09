ua en ru
В Україну йдуть дощі, але буде й тепло: кому погода не зіпсує кінець робочого тижня

Четвер 09 жовтня 2025 12:28
В Україну йдуть дощі, але буде й тепло: кому погода не зіпсує кінець робочого тижня Завтра в Україні ймовірні дощі у різних областях (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У п'ятницю, 10 жовтня, погода в Україні буде знову здебільшого дощовою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні завтра буде найтепліше

"В Україні і в п'ятницю (10 жовтня, - Ред.) знову дощі", - повідомила експерт.

Вона пояснила, що на погоду впливають, зокрема:

  • атмосферні фронти;
  • близкість циклону.

В Україну йдуть дощі, але буде й тепло: кому погода не зіпсує кінець робочого тижняАтмосферні фронти 10 жовтня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Місцями можливий також рвучкий північно-західний вітер.

"Така собі погода пізньої осені, якби не листя на деревах, ще багато і хризантем", - зауважила Діденко.

Згідно з її прогнозом, в цілому в Україні 10 жовтня очікується холодна або прохолодна погода. Вдень +9+14 градусів за Цельсієм.

При цьому найтепліше буде у східних областях, де стовпчики термометрів можуть піднятися до +15+19 градусів вище нуля.

У Києві погода завтра очікується:

  • хмарною;
  • дощовою;
  • з поривчастим вітром північно-західного напрямку.

Температура повітря вдень - в районі +11+13 градусів тепла.

"Волога прохолодна погода найближчим часом порадує грибників - дощі будуть, морозу не буде, ну а вже гриби дуже балувані, якщо не ростимуть при такій синоптичній ситуації", - підсумувала Діденко.

В Україну йдуть дощі, але буде й тепло: кому погода не зіпсує кінець робочого тижняПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили українців про суттєву негоду в Карпатах і звернулися до туристів із важливим проханням.

Тим часом ми пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Погода в Україні Гідрометцентр Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Осінь
