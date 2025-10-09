В Україну йдуть дощі, але буде й тепло: кому погода не зіпсує кінець робочого тижня
У п'ятницю, 10 жовтня, погода в Україні буде знову здебільшого дощовою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Де в Україні завтра буде найтепліше
"В Україні і в п'ятницю (10 жовтня, - Ред.) знову дощі", - повідомила експерт.
Вона пояснила, що на погоду впливають, зокрема:
- атмосферні фронти;
- близкість циклону.
Атмосферні фронти 10 жовтня (карта: facebook.com/tala.didenko)
Місцями можливий також рвучкий північно-західний вітер.
"Така собі погода пізньої осені, якби не листя на деревах, ще багато і хризантем", - зауважила Діденко.
Згідно з її прогнозом, в цілому в Україні 10 жовтня очікується холодна або прохолодна погода. Вдень +9+14 градусів за Цельсієм.
При цьому найтепліше буде у східних областях, де стовпчики термометрів можуть піднятися до +15+19 градусів вище нуля.
У Києві погода завтра очікується:
- хмарною;
- дощовою;
- з поривчастим вітром північно-західного напрямку.
Температура повітря вдень - в районі +11+13 градусів тепла.
"Волога прохолодна погода найближчим часом порадує грибників - дощі будуть, морозу не буде, ну а вже гриби дуже балувані, якщо не ростимуть при такій синоптичній ситуації", - підсумувала Діденко.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
