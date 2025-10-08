ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Непогода в Карпатах: спасатели обратились к туристам с важным предупреждением

Среда 08 октября 2025 10:08
Погода на высокогорье Карпат сегодня - опасная (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 8 октября, в Карпатах наблюдается осложнение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

Что происходит на высокогорье Карпат

Согласно информации спасателей, по состоянию на 08:35 среды, 8 октября 2025 года, на горе Поп Иван было зафиксировано:

  • облачность;
  • ограниченную видимость;
  • снег;
  • северо-восточный ветер, 20 м/с;
  • температуру воздуха -3°C.

Непогода в Карпатах: спасатели обратились к туристам с важным предупреждениемСитуация на горе Поп Иван утром 8 октября (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Что спасатели советуют туристам

Спасатели предостерегают - в горах сейчас осложнения погодных условий.

"Просим воздержаться от выходов в высокогорье", - обратились специалисты к туристам.

Кроме того, гражданам советуют загрузить важное мобильное приложение - "Спасение в горах".

Непогода в Карпатах: спасатели обратились к туристам с важным предупреждениемПубликация спасателей насчет погоды на горе Поп Иван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Еще вчера (во вторник, 7 октября) Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщило об ухудшении погодных условий в горах и посоветовало любителям активного отдыха воздержаться от выходов в высокогорье.

Прогноз погоды в Ивано-Франковске и области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 8 октября погода в городе Ивано-Франковск и по области - облачная, с прояснениями.

Местами ожидается умеренный дождь. В горах - с мокрым снегом.

Ветер - северо-западный, 5-10 м/с.

При этом температура воздуха днем ожидается такой:

  • по городу - 12-14°C;
  • по области - 10-15°C;
  • в высокогорье Карпат - 1-6°C.

"Медико-метеорологические условия - второго типа. Видимость на автодорогах 4-6 км, в тумане - 600-900 м", - уточнили эксперты.

Непогода в Карпатах: спасатели обратились к туристам с важным предупреждениемПрогноз погоды в регионе на 8 октября (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Кроме того, жителей и гостей региона предупредили об опасном метеорологическом явлении.

Речь идет о том, что в первой половине дня 8 октября по городу Ивано-Франковску и области - туман (видимость - 100-500 м).

"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты.

Непогода в Карпатах: спасатели обратились к туристам с важным предупреждениемПредупреждение от областного центра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Напомним, ранее мы рассказывали, что погода в Украине в среду, 8 октября, ожидается достаточно контрастной. На нее будет влиять активный южный циклон и деятельность атмосферных фронтов.

В частности жителей и гостей Одесской области синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях (значительных дождях, грозах и порывах ветра).

Кроме того, мы объясняли, как на украинских метеостанциях определяют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

