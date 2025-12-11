ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украину идет похолодание: синоптик назвала даты и температуры

Украина, Четверг 11 декабря 2025 07:00
UA EN RU
В Украину идет похолодание: синоптик назвала даты и температуры Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 11 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине в ближайшие дни ожидается влажная и относительно теплая погода, однако уже с 13-16 декабря прогнозируется незначительное похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

В среду, 11 декабря, в Украине будет преобладать теплая погода:

  • от +3 до +8 градусов в большинстве областей;
  • от +1 до +3 градусов на востоке и северо-востоке;
  • от +8 до +11 градусов на западе.

Осадки ожидаются почти по всей территории - преимущественно небольшой дождь.

Погода в Киеве

В столице 11 декабря возможен местами небольшой дождь. Будет задувать порывистый юго-западный ветер, а температура днем повысится до +8 градусов.

Похолодание в Киев придет 13-14 декабря.

Похолодание

По прогнозу, с 13 по 16 декабря температура воздуха постепенно снизится:

  • днем - от -3 до +2 градусов;
  • ночью - от -1 до -5 градусов;
  • на востоке местами до -7 градусов.

В западных областях будет теплее всего: температура будет оставаться выше нуля, несмотря на общее снижение.

Напомним, что 9 декабря жители отдельных населенных пунктов Черкасской, Сумской и Черниговской областей зафиксировали первый снег - как в воздухе, так и на земле.

Сегодня, 10 декабря, в ряде городов снегопад был настолько обильным, что на улицы выехала спецтехника, чтобы держать дороги и тротуары чистыми и безопасными.

Тем временем синоптики Укргидрометцентра обнародовали краткую климатическую характеристику декабря и поделились предварительным прогнозом на начало зимы.

Читайте также, кто в мире готовит долгосрочные прогнозы погоды, на каких данных они основываются и какой в целом может быть зима в этом году в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Наталка Диденко
Новости
Зеленский утвердил госбюджет на 2026 год: куда пойдут деньги
Зеленский утвердил госбюджет на 2026 год: куда пойдут деньги
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте