В Украину идет похолодание: синоптик назвала даты и температуры

В Украине в ближайшие дни ожидается влажная и относительно теплая погода, однако уже с 13-16 декабря прогнозируется незначительное похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

В западных областях будет теплее всего: температура будет оставаться выше нуля, несмотря на общее снижение.

По прогнозу, с 13 по 16 декабря температура воздуха постепенно снизится:

В столице 11 декабря возможен местами небольшой дождь. Будет задувать порывистый юго-западный ветер, а температура днем повысится до +8 градусов.

В среду, 11 декабря, в Украине будет преобладать теплая погода:

Напомним, что 9 декабря жители отдельных населенных пунктов Черкасской, Сумской и Черниговской областей зафиксировали первый снег - как в воздухе, так и на земле.

Сегодня, 10 декабря, в ряде городов снегопад был настолько обильным, что на улицы выехала спецтехника, чтобы держать дороги и тротуары чистыми и безопасными.

Тем временем синоптики Укргидрометцентра обнародовали краткую климатическую характеристику декабря и поделились предварительным прогнозом на начало зимы.

