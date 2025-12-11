В Україну йде похолодання: синоптик назвала дати та температури

В Україні найближчими днями очікується волога та відносно тепла погода, однак уже з 13-16 грудня прогнозується незначне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За прогнозом, з 13 по 16 грудня температура повітря поступово знизиться:

Нагадаємо, що 9 грудня жителі окремих населених пунктів Черкаської, Сумської та Чернігівської областей зафіксували перший сніг - як у повітрі, так і на землі.

Сьогодні, 10 грудня, у низці міст снігопад був настільки рясним, що на вулиці виїхала спецтехніка, аби тримати дороги й тротуари чистими та безпечними.

Тим часом синоптики Укргідрометцентру оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня та поділилися попереднім прогнозом на початок зими.

