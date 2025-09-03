В Украину удалось вернуть подростка, который сбежал из-под надзора оккупантов

Детали

Как рассказал Ермак, 17-летний парень большую часть жизни провел в условиях оккупации и постоянно находился под наблюдением российских военных.

На него оказывали давление из-за того, что его отец и брат проживают на подконтрольной Украине территории. Упоминать об этом строго запрещалось.

Несмотря на опасность, подросток решился на побег. Он обратился за помощью к партнерам инициативы Bring Kids Back UA - Украинской сети за права ребенка, которая обеспечила безопасный маршрут.

"Сегодня парень уже на подконтрольной территории Украины, получает необходимую помощь и поддержку", - отметил руководитель ОП.

По словам Ермака, государство продолжает выполнять задание президента - вернуть домой всех украинских детей.