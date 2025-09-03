В Украину удалось вернуть подростка, который сбежал из-под надзора оккупантов

В Украину удалось вернуть 17-летнего подростка с временно захваченной территории. Парень большую часть жизни провел в оккупации, а потом решился на побег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Как рассказал Ермак, 17-летний парень большую часть жизни провел в условиях оккупации и постоянно находился под наблюдением российских военных.
На него оказывали давление из-за того, что его отец и брат проживают на подконтрольной Украине территории. Упоминать об этом строго запрещалось.
Несмотря на опасность, подросток решился на побег. Он обратился за помощью к партнерам инициативы Bring Kids Back UA - Украинской сети за права ребенка, которая обеспечила безопасный маршрут.
"Сегодня парень уже на подконтрольной территории Украины, получает необходимую помощь и поддержку", - отметил руководитель ОП.
По словам Ермака, государство продолжает выполнять задание президента - вернуть домой всех украинских детей.
Во время полномасштабной войны Россия массово похищает украинских детей с оккупированных территорий. По данным Украины и международных организаций, вывезено более 19 тысяч детей, хотя реальная цифра может быть значительно больше.
Сегодня стало известно, что Великобритания ввела санкции против лиц и организаций, причастных к несовершеннолетним украинцам. В списке - мать лидера Чечни Рамзана Кадырова и его фонд.
Напомним, недавно в Украину вернули из ВОТ и России еще одну группу детей и молодых людей в возрасте от 3 до 18 лет. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Перед тем удалось вернуть домой еще четырех граждан - трех детей и молодого парня.
В июле 2025 года также удалось вернуть еще 11 детей, которых незаконно вывезли на временно оккупированные территории или в Россию.