В Україну вдалося повернути підлітка, який утік з-під нагляду окупантів

Деталі

Як розповів Єрмак, 17-річний хлопець більшу частину життя провів в умовах окупації та постійно перебував під наглядом російських військових.

На нього чинили тиск через те, що його батько та брат проживають на підконтрольній Україні території. Згадувати про це суворо заборонялося.

Попри небезпеку, підліток наважився на втечу. Він звернувся по допомогу до партнерів ініціативи Bring Kids Back UA - Української мережі за права дитини, яка забезпечила безпечний маршрут.

"Сьогодні хлопець уже на підконтрольній території України, отримує необхідну допомогу та підтримку", - зазначив керівник ОП.

За словами Єрмака, держава продовжує виконувати завдання президента - повернути додому всіх українських дітей.