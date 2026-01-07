На Украину надвигается южный циклон: как изменится погода уже завтра, 8 января
В течение завтрашнего дня, 8 января, погода в Украине ожидается "сложная". Местами вероятны сильные осадки - снег, мокрый снег и даже дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Почему погода в Украине завтра будет "сложная"
Согласно информации эксперта, завтра (в четверг, 8 января), в Украину "прискачет" южный циклон.
"Из-за этого прогноз будет простой, а вот синоптическая ситуация - сложная", - отметила Диденко.
Так, на западе Украины ожидается снег.
На севере и в Винницкой области - мокрый снег.
На остальной территории Украины - дожди.
"Осадки будут временами сильными", - подчеркнула синоптик.
Кроме того, в течение завтрашнего дня ожидаются:
- налипание мокрого снега;
- гололед;
- гололедица.
"Везде усилится ветер до сильного", - сообщила Диденко.
Южный циклон над Украиной 8 января (карта: facebook.com/tala.didenko)
Исходя из ее прогноза, завтра в Украине будут также значительные температурные контрасты:
- на западе - от 3 до 7 градусов мороза;
- на севере - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;
- в центре - от 2 градусов мороза до 6 градусов тепла;
- на востоке - от 3 до 6 градусов по Цельсию;
- на юге - от 7 до 14 градусов выше нуля.
"Вот такие они, южные циклоны", - отметила метеоролог.
В Киеве в четверг ожидаются мокрый снег и временами - дождь (осадки могут быть сильными).
Кроме того, Диденко предупредила жителей и гостей столицы о сильном северо-восточном ветре.
Температура воздуха:
- ближайшей ночью - около 4 градусов мороза;
- завтра днем - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
"Такие бурные атмосферные процессы могут влиять на самочувствие, усложнять работу коммунальных служб, ситуацию на дорогах. Южный циклон, что тут скажешь", - подытожила специалист.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Стоит отметить, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, ночью 8 января ожидается:
- умеренный снег и дождь;
- температура воздуха в среднем от 2 до 4 градусов мороза.
Между тем на день четверга синоптики прогнозируют:
- значительный мокрый снег и дождь;
- температуру воздуха от 0 до 2 градусов со знаком минус.
Прогноз погоды на 8 января от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили о существенном осложнении погодных условий в Украине в течение 8-11 января 2026 года.
Так, непогоду со значительным снегом в Украине в течение 8-9 января прогнозируют в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях - в связи с перемещением активного циклона с юго-запада.
Между тем в течение 10-11 января - в результате вторжения с севера арктического воздуха - ожидается существенное похолодание.
Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях может "упасть" до 14-20 градусов мороза. Местами - даже до 23 градусов ниже нуля.
Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году в целом.
Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.