Мороз до -23 и сильные снегопады: в Украину идет резкое похолодание

В Украине 8 и 9 января ожидается существенное ухудшение погодных условий. Сложная ситуация сложится в западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Снег и метели

По данным синоптиков, в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях прогнозируют значительный снег - от 10 до 25 см. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, возможны метели.

На дорогах ожидаются снежные заносы.

Гололедица

В Киевской и Черниговской областях пройдут сильные снегопады и мокрый снег, местами до 25 см. Также возможно налипание снега и гололедица на автодорогах.

На юге Киевской и Черниговской областей, в Сумской и Черкасской областях прогнозируется снег с дождем и местами гололед.



Морозы

А уже 10 и 11 января в Украине ожидается резкое похолодание:

в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях - ночью до -20 градусов, местами до -23 градусов, днем от -9 до -15 градусов;

в Кировоградской и Полтавской областях - от -6 до -12 градусов;

на юге, востоке и Днепропетровщине - от -4 градусов до +4 градусов.

Советы водителям и пешеходам

В связи с осложнением погодных условий спасатели призывают водителей быть максимально осторожными:

воздерживаться от рискованных маневров и превышения скорости;

снизить скорость вблизи пешеходных переходов;

увеличить дистанцию между транспортными средствами;

включать противотуманные фары вместе с ближним светом;

во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;

пользоваться средствами пассивной безопасности - ремнями безопасности и детскими автокреслами.

Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы в одежде.