Холоднее нормы? Синоптики сказали, каким может быть январь 2026 года
В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику января в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на второй месяц зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
Средняя температура воздуха в Украине в январе
Согласно обнародованной краткой климатической характеристике января, средняя месячная температура воздуха в Украине составляет:
- в среднем по стране - от 0 до 6 градусов мороза;
- в Крыму - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
Абсолютные температурные минимумы и максимумы
Абсолютные минимумы температуры воздуха в течение второго месяца зимы составляют:
- в целом по Украине - от 27,0 до 38,2 градуса мороза;
- в Луганской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской и Львовской областях - от 39,0 до 41,9 градуса мороза;
- в Крыму и в Одесской области - местами от 13,2 до 23,0 градусов мороза.
При этом абсолютные максимумы температуры воздуха таковы:
- по Украине - от 10,3 до 18,4 градуса тепла;
- в Крыму - до 20,8 градуса тепла;
- в Черниговской, Сумской, Закарпатской и восточных областях - местами от 7,8 до 9,7 градуса тепла.
Сколько осадков бывает во второй месяц зимы
Среднее месячное количество осадков в январе в Украине, согласно данным экспертов УкрГМЦ, составляет:
- 26-55 мм;
- на Закарпатье - до 89 мм;
- на высокогорье Карпат и Крымских гор - до 125 мм.
Каким может быть январь в Украине в 2026 году
В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в январе 2026 года в Украине.
Так, средняя месячная температура воздуха ожидается около 1-7 градусов мороза.
"Что на 1,5 градуса ниже нормы", - уточнили специалисты Укргидрометцентра.
Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне 28-79 мм.
"Что в пределах нормы (80-100%)", - подытожили в УкрГМЦ.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что на Украину надвигается настоящее зимнее похолодание.
Учитывая это уже вскоре на реках и мелководье водохранилищ ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.
Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.