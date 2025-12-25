Холоднее нормы? Синоптики сказали, каким может быть январь 2026 года

В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику января в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на второй месяц зимы.

В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в январе 2026 года в Украине.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что на Украину надвигается настоящее зимнее похолодание.

Учитывая это уже вскоре на реках и мелководье водохранилищ ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.

Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

