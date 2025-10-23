На Украину надвигается атмосферный фронт: кого накроет дождями и штормовым ветром
На Украину надвигается изменение погоды. Речь идет об атмосферном фронте с северо-запада, который принесет умеренные дожди и усиление ветра до штормовых значений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Что будет с погодой в Украине завтра
Согласно информации эксперта, погода в Украине в ближайшее время может измениться. Поэтому уже сегодня у некоторых может болеть голова.
Диденко рассказала, что атмосферный фронт с северо-запада (связанный с циклоном с центром вблизи Дании), принесет уже завтра:
- умеренные дожди;
- усиление ветра до штормовых значений.
"Ожидается сильный юго-восточный ветер, осторожно", - подчеркнула синоптик.
Воздушные потоки 24 октября (карта: facebook.com/tala.didenko)
В то же время температура воздуха украинцев, по словам специалиста, должна немного порадовать.
Так, в течение дня 24 октября ожидается +12+17 градусов тепла.
На юге местами - до +16+19 градусов по Цельсию.
Между тем на крайнем западе Украины (Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области) - за атмосферным фронтом - температура воздуха снизится до +9+12 градусов.
Как Украину постепенно накроют дожди
Диденко сообщила, что "дожди будут перемещаться вместе с атмосферным фронтом постепенно".
Сначала они появятся в западных областях. Затем - в течение дня пятницы и до вечера:
- на юге Украины;
- в центральных областях;
- в северных областях.
"Восточная часть Украины, а также Сумщина, Полтавщина, Запорожье и Днепропетровщина еще завтра удержатся от существенных осадков, обойдутся облачностью", - добавила синоптик.
Чего ждать от погоды жителям Киева
Завтра, 24 октября, дождь в Киеве вероятен вечером.
"Однако юго-восточный ветер уже завтра днем будет сообщать о приближении атмосферного фронта. Порывы будут достигать штормовых значений, 12-15 метров в секунду", - поделилась эксперт.
Между тем температура воздуха в столице в пятницу будет высокой.
"Даже ночью до +10, а днем до +15 градусов", - рассказала Диденко.
В субботу, 25 октября, в Киеве ожидается дождь. В воскресенье, 26 октября, вероятны прояснения.
"Однако похолодает по сравнению с пятницей", - добавила синоптик.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
