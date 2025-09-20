Надо быть готовыми к резкому похолоданию: синоптик Наталья Диденко о погоде осенью

Действительно ли в Украине сместились сезоны, а стихийные явления участились, каким должно быть настоящее бабье лето, научатся ли люди "управлять" погодой и существует ли метеозависимость, – в интервью РБК-Украина.

Эти выходные станут последним теплым уикендом в сентябре. Уже с середины следующей недели придет похолодание, а в Карпатах возможен мокрый снег.

"Выходные 27-28 сентября будут холодными и влажными. Похолодание коснется всей Украины, однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя, а другая фаза, снежная – только местами в Карпатах. Словом, смена сезонов не за горами со всеми облаками, похолоданиями, дождями и даже возможным снегом", – говорит синоптик и метеоролог Наталья Диденко.

РБК-Украина расспросило эксперта о том, чего ждать от погоды осенью, когда будет бабье лето, можно ли доверять народным приметам и существует ли метеозависимость.

– Как можете охарактеризовать погоду в Украине в сентябре? Она обычная или наблюдаются аномалии?

– Месяц еще не закончился, поэтому характеризовать его уже будет некорректно. Пока сентябрь как сентябрь, и бабье лето было, и потепление, и вот идет похолодание. Ничего экстремального в сентябре пока не наблюдается.

В Киеве, и не только, были дожди и снижение температуры – классическая осенняя погода. Но антициклон с юго-запада вытеснил атмосферный фронт, который принес такую погоду, и на этих выходных повсеместно в Украине солнечная погода с достаточно высокой температурой воздуха – до 24-28 градусов. Так продлится примерно до половины следующей недели.

Уже 25-26 сентября к нам приблизится холодная воздушная масса арктического происхождения и также циклоны. А циклоны – это влажные образования с низким атмосферным давлением. Поэтому погода резко изменится.

– На днях вы делились предварительным прогнозом, что в Карпатах есть вероятность снега уже в следующие выходные?

– Погода всегда имеет естественные синоптические периоды, которые колеблются от 3 до 7 дней. То есть, если есть период теплой погоды, то за ним придет какой-то другой, например холодной и влажной погоды. Так будет и сейчас.

Подчеркиваю, что это предварительный прогноз. Надо понимать, что наиболее реальные данные синоптики могут подавать за двое-трое суток. В пределах 5-7 суток – это тенденция. Но я синоптик, поэтому когда вижу тенденцию к похолоданию, то не могу об этом не предупредить, потому что это моя основная работа. Поэтому надо быть готовыми к резкому похолоданию на следующие выходные.

Что касается снега в Карпатах, то не стоит драматизировать. Это высокогорье, и сочетание очень низкой температуры воздуха и влажности может провоцировать мокрый снег. О дальнейшем распространении я бы не говорила, потому что это прогноз очень ранний. Но есть высокая вероятность мокрого снега в Карпатах на следующие выходные.

– Это будет кратковременное похолодание или может затянуться на неделю и больше?

– Снег в октябре и даже ноябре никогда долго не лежит. Поэтому вряд ли можно говорить о длительном похолодании в сентябре.

– Когда украинцам ждать бабье лето?

– По синоптической и календарной традиции оно бывает в октябре. Очень надеемся, что оно будет и в этом году, но говорить конкретно не можем, потому что повторяюсь, синоптики составляют прогнозы за 2-3 суток и тенденцию до 5-7.

– Отличается ли бабье лето от просто осенней теплой погоды?

– Бабье лето – это длительный период сухой, теплой, маловетреной погоды после периода похолодания осенью. Поэтому, если осенью неделю светит солнце, есть небольшие облака, температура воздуха достаточно комфортная, нет сильного ветра, то это можно называться бабьим летом.

– Эти признаки бабьего лета характерны для всех регионов Украины: что на юге, что в Карпатах?

– Конечно, бабье лето везде одинаковое, разве только с тем отличием, что в околокарпатских регионах днем может быть 18-22 градуса, а в Николаевской или Херсонской области – 25-28 градусов. Но все равно, и там, и там теплая погода при условии солнца, отсутствия дождей и сильного ветра – это бабье лето.

– Какая погода осенью самая благоприятная для грибов?

– Обычно говорят, что если прошли дожди, то будет много грибов. Я недавно читала интересную теорию, что грибы, на самом деле питаются не от дождей, а от влаги, которая накапливается в деревьях.

Если дерево накопило много влаги, то даже в достаточно длительный сухой период возле него могут расти грибы. Люди не раз жалуются, что дожди прошли, а грибов нет. Зато бывает сухая погода, а люди выставляют полные корзины. Поэтому, здесь трудно сказать, но будем надеяться, что дожди повлияют на грибные урожаи на радость украинцам.

Сезоны сместились, а стихийные явления участились? Что происходит с погодой в Украине

– Часто говорят об изменениях климата и смещении сезонов. Сместилось ли у нас начало осени?

– Похолодание у нас с середины следующей недели – то есть это типичная осенняя погода. Поэтому я бы не сказала, что у нас сезоны сдвинулись. Это больше касается общего потепления, в частности зимой, когда мало морозов и практически нет снега. Вот эти изменения мы действительно ощущаем. Но осень не сдвинулась. Сентябрь буквально с первых дней – это нормальная осенняя погода с различными атмосферными проявлениями.

– Будут ли какие-то аномальные явления этой осенью? Например, слишком густые туманы и тому подобное.

– Туманы – абсолютно нормальное явление, характерное для осени. В сентябре-октябре в ночные и утренние часы будут возникать легкие, красивые, я бы даже сказала романтические туманы. А вот густые и с мглой, которые являются достаточно опасными для мегаполисов, скорее всего, будут в ноябре.

– По данным этого года, увеличилось ли в Украине количество экстремальных погодных явлений: сильные ливни, шквалы, град?

– Чтобы об этом говорить, надо иметь доступ к архиву, например, каким было прошлое лето, сколько наблюдались в Украине смерчей, шквалов и тому подобное. У меня таких данных нет. Но в целом, по моим наблюдениям таких явлений не больше и не меньше.

То есть мы имели и сильные ливни, и период жары, особенно южная часть очень страдала от высоких температур и засухи. Но также мы наблюдали и смерчи. Поэтому я бы не сказала, что опасных стихийных метеорологических явлений стало намного больше.

– В конце августа в Карпатах выпал снег. Это аномалия или с годами это станет привычным явлением?

– То, что снег в Карпатах выпал в конце августа, совершенно не удивительно. Если бы это была середина июля, это было бы более странно, но также не что-то сказочное.

В конце августа уже обычно начинается перестройка летних процессов на осенние, какие-то первые похолодания, поэтому на высокогорье Карпат очень часто бывает снег в это время. Когда в Украине происходит какое-то похолодание, то на горе Поп-Иван (там расположена метеостанция, – Ред.) уже чуть ли не до минусов доходит. В горах свой микроклимат.

Народные приметы, "управление" погодой и метеозависимость: что правда, а что - выдумки

– Насколько достоверны народные приметы о погоде?

– Конечно, этот вопрос не к синоптикам, но он многих интересует. Надо понимать, что народные приметы складывались столетиями. Какая была экология 100-150 лет назад, не сравнить с тем, что происходит сейчас. Кроме этого, разные климатические зоны, например, географические пояса, степь на юге и густые леса на севере отличаются. Те народные предметы, которые составлялись для какого-то определенного региона, не будут действовать на другой территории.

Я бы не советовала доверять народным приметам. Но кому это подходит и кто живет исключительно за городом на природе и заметил определенные закономерности, то это их право. Например, говорят, что если на закате солнца небо красное – то на следующий день будет ветрено, или если очень сильно кумкают лягушки в пруду, то будет дождь. Если примета сбылась и человек подготовился к дождю, – это хорошо, но к синоптикам и прогнозу погоды это не имеет никакого отношения.

– Есть футуристические сценарии о том, что человечество когда-нибудь научится управлять погодой. Есть ли уже сейчас случаи хотя бы локального влияния на метеорологические явления?

– Помню, как когда-то были градобойные отряды. Сразу после Чернобыльской катастрофы они "расстреливали" тяжелые дождевые облака на подходе к Киеву, чтобы дождь выливался как можно дальше от города.

Есть ли сейчас подобная практика – не знаю. Что касается влияния на конкретную погоду или управления ею, думаю, еще рано об этом говорить.

– А как насчет метеозависимости? Действительно ли люди могут реагировать на погоду?

– Люди сильно реагируют на погоду, особенно в последнее время. Учитывая, что мы живем во время войны в постоянном стрессовом состоянии, хронические болезни обострились, то украинцы стали очень уязвимы. Знаю, что сильный ветер влияет негативно на нервную систему. Очевидно, что не у всех, но есть люди, которые это чувствуют.

Когда приближается атмосферный фронт или циклон, падает резко атмосферное давление. Соответственно, люди, которые имеют проблемы с артериальным давлением, могут это чувствовать. Они жалуются на головную боль именно при изменении. То есть на человека негативно влияет не конкретная погода, а ее изменение.

Например, было тепло, сухо и солнечно, а потом пришло похолодание, сильный ветер и дождь. И наоборот. Кстати, на жару также люди реагируют очень часто негативно, у многих обостряются бронхо-легочные недуги.

– Изменилась ли работа синоптиков во время войны?

– Я частный синоптик, на мою работу война не повлияла. В целом, финансирование метеослужбы не самое лучшее, но метеорологические наблюдения как велись, так и ведутся. Однако здесь надо отметить, что работа продолжается благодаря невероятной преданности специалистов, которые работают на метеостанциях, собирают метеоданные и передают в общую базу.

Вообще, я бы советовала украинцам серьезнее относиться к прогнозам погоды и следить только за профессиональными данными. Потому что у нас сейчас десятки, если не сотни погодных сайтов, которые не имеют к профессионалам никакого отношения.

Эти недобросовестные люди начинают выдергивать информацию с разных ресурсов и выдавать свои прогнозы. Уже сейчас при заявлениях о первом похолодании начинают появляться апокалиптические прогнозы, что осень будет с проливными дождями, а зима лютой. Но таких данных у синоптиков еще нет. Поэтому надо ответственно относиться к потреблению любой информации, в том числе и метео.