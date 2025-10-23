На Україну насувається атмосферний фронт: кого накриє дощами й штормовим вітром
На Україну насувається зміна погоди. Йдеться про атмосферний фронт із північного заходу, який принесе помірні дощі й посилення вітру до штормових значень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Що буде з погодою в Україні завтра
Згідно з інформацією експерта, погода в Україні найближчим часом може змінитись. Тож вже сьогодні в декого може боліти голова.
Діденко розповіла, що атмосферний фронт із північного заходу (пов'язаний із циклоном з центром поблизу Данії), принесе вже завтра:
- помірні дощі;
- посилення вітру до штормових значень.
"Очікується сильний південно-східний вітер, обережно", - наголосила синоптик.
Повітряні потоки 24 жовтня (карта: facebook.com/tala.didenko)
Водночас температура повітря українців, за словами фахівця, має трішки потішити.
Так, впродовж дня 24 жовтня очікується +12+17 градусів тепла.
На півдні місцями - до +16+19 градусів за Цельсієм.
Тим часом на крайньому заході України (Львівська, Івано-Франківська й Закарпатська області) - за атмосферним фронтом - температура повітря знизиться до +9+12 градусів.
Як Україну поступово накриють дощі
Діденко повідомила, що "дощі переміщуватимуться разом із атмосферним фронтом поступово".
Спочатку вони з'являться у західних областях. Потім - впродовж дня п'ятниці та до вечора:
- на півдні України;
- у центральних областях;
- у північних областях.
"Східна частина України, а також Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина ще завтра втримаються від істотних опадів, обійдуться хмарністю", - додала синоптик.
Чого чекати від погоди мешканцям Києва
Завтра, 24 жовтня, дощ у Києві ймовірний ввечері.
"Проте південно-східний вітер вже завтра вдень сповіщатиме про наближення атмосферного фронту. Пориви досягатимуть штормових значень, 12-15 метрів за секунду", - поділилась експерт.
Тим часом температура повітря у столиці в п'ятницю буде високою.
"Навіть вночі до +10, а вдень до +15 градусів", - розповіла Діденко.
У суботу, 25 жовтня, у Києві очікується дощ. У неділю, 26 жовтня, ймовірні прояснення.
"Проте похолоднішає, порівняно із п'ятницею", - додала синоптик.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
