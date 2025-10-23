ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

На Україну насувається атмосферний фронт: кого накриє дощами й штормовим вітром

Четвер 23 жовтня 2025 16:04
UA EN RU
На Україну насувається атмосферний фронт: кого накриє дощами й штормовим вітром Погода в Україні найближчим часом зміниться (фото: Eugen Kotenko/Ukrinform/Future Publishing/GettyImages)
Автор: Ірина Костенко

На Україну насувається зміна погоди. Йдеться про атмосферний фронт із північного заходу, який принесе помірні дощі й посилення вітру до штормових значень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, погода в Україні найближчим часом може змінитись. Тож вже сьогодні в декого може боліти голова.

Діденко розповіла, що атмосферний фронт із північного заходу (пов'язаний із циклоном з центром поблизу Данії), принесе вже завтра:

  • помірні дощі;
  • посилення вітру до штормових значень.

"Очікується сильний південно-східний вітер, обережно", - наголосила синоптик.

На Україну насувається атмосферний фронт: кого накриє дощами й штормовим вітромПовітряні потоки 24 жовтня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Водночас температура повітря українців, за словами фахівця, має трішки потішити.

Так, впродовж дня 24 жовтня очікується +12+17 градусів тепла.

На півдні місцями - до +16+19 градусів за Цельсієм.

Тим часом на крайньому заході України (Львівська, Івано-Франківська й Закарпатська області) - за атмосферним фронтом - температура повітря знизиться до +9+12 градусів.

Як Україну поступово накриють дощі

Діденко повідомила, що "дощі переміщуватимуться разом із атмосферним фронтом поступово".

Спочатку вони з'являться у західних областях. Потім - впродовж дня п'ятниці та до вечора:

  • на півдні України;
  • у центральних областях;
  • у північних областях.

"Східна частина України, а також Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина ще завтра втримаються від істотних опадів, обійдуться хмарністю", - додала синоптик.

Чого чекати від погоди мешканцям Києва

Завтра, 24 жовтня, дощ у Києві ймовірний ввечері.

"Проте південно-східний вітер вже завтра вдень сповіщатиме про наближення атмосферного фронту. Пориви досягатимуть штормових значень, 12-15 метрів за секунду", - поділилась експерт.

Тим часом температура повітря у столиці в п'ятницю буде високою.

"Навіть вночі до +10, а вдень до +15 градусів", - розповіла Діденко.

У суботу, 25 жовтня, у Києві очікується дощ. У неділю, 26 жовтня, ймовірні прояснення.

"Проте похолоднішає, порівняно із п'ятницею", - додала синоптик.

На Україну насувається атмосферний фронт: кого накриє дощами й штормовим вітромПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, коли традиційно може бути "бабине літо" в Україні.

Крім того, ми пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі проаналізували особливості погоди на початку жовтня та її вплив на підготовку ґрунту під посів озимини, проростання зерна та врожай незібраних пізніх сільськогосподарських культур.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко
Новини
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію