На Україну насувається атмосферний фронт: кого накриє дощами й штормовим вітром

На Україну насувається зміна погоди. Йдеться про атмосферний фронт із північного заходу, який принесе помірні дощі й посилення вітру до штормових значень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, погода в Україні найближчим часом може змінитись. Тож вже сьогодні в декого може боліти голова.

Діденко розповіла, що атмосферний фронт із північного заходу (пов'язаний із циклоном з центром поблизу Данії), принесе вже завтра:

помірні дощі;

посилення вітру до штормових значень.

"Очікується сильний південно-східний вітер, обережно", - наголосила синоптик.

Повітряні потоки 24 жовтня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Водночас температура повітря українців, за словами фахівця, має трішки потішити.

Так, впродовж дня 24 жовтня очікується +12+17 градусів тепла.

На півдні місцями - до +16+19 градусів за Цельсієм.

Тим часом на крайньому заході України (Львівська, Івано-Франківська й Закарпатська області) - за атмосферним фронтом - температура повітря знизиться до +9+12 градусів.

Як Україну поступово накриють дощі

Діденко повідомила, що "дощі переміщуватимуться разом із атмосферним фронтом поступово".

Спочатку вони з'являться у західних областях. Потім - впродовж дня п'ятниці та до вечора:

на півдні України;

у центральних областях;

у північних областях.

"Східна частина України, а також Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина ще завтра втримаються від істотних опадів, обійдуться хмарністю", - додала синоптик.

Чого чекати від погоди мешканцям Києва

Завтра, 24 жовтня, дощ у Києві ймовірний ввечері.

"Проте південно-східний вітер вже завтра вдень сповіщатиме про наближення атмосферного фронту. Пориви досягатимуть штормових значень, 12-15 метрів за секунду", - поділилась експерт.

Тим часом температура повітря у столиці в п'ятницю буде високою.

"Навіть вночі до +10, а вдень до +15 градусів", - розповіла Діденко.

У суботу, 25 жовтня, у Києві очікується дощ. У неділю, 26 жовтня, ймовірні прояснення.

"Проте похолоднішає, порівняно із п'ятницею", - додала синоптик.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)