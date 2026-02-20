Шансы Путина на победу в Украине сокращаются, - The Economist
Российская армия теряет шансы на победу в Украине, а дипломатические переговоры не обеспечивают Кремлю выхода из кризиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Economist.
Путь к победе сокращается
По данным The Economist, планы российской армии на достижение заметного успеха в Украине оказываются все более иллюзорными. Несмотря на ожидания, что переговоры в Женеве могут дать Москве уступки от Киева, дипломатический путь практически закрыт.
Российские войска с июня 2021 года по май 2024 продвинулись на Донетчине всего на 60 км, тогда как в масштабных конфликтах прошлого подобное продвижение достигалось в тысячи километров.
Внутренние проблемы Кремля
Системные проблемы внутри России усугубляют ситуацию. Недостаток подготовленных солдат, низкий моральный дух и высокий уровень дезертирства делают военные действия неэффективными.
Ограничение доступа к коммуникациям, включая отключение Telegram и блокировку Starlink, отрезает войска от критически важных каналов связи и логистики.
Экономическое давление
Даже потенциальные удары по инфраструктуре Украины вряд ли переломят ход войны.
Экономика РФ сталкивается с ростом долгов, сокращением доходов и трудностями перераспределения ресурсов, включая трудоустройство вернувшихся с фронта солдат.
"Россия полагается на деньги, а не на патриотизм, для набора солдат. Пренебрежение ветеранами и отказ государства от компенсаций семьям погибших увеличивает стоимость вербовки", – отмечают эксперты.
Последствия для диктатора Путина
Внутренний кризис, нарастающие экономические проблемы и неэффективность армии ставят под угрозу амбиции Путина быть признанным величайшим лидером в истории.
Даже успешные дипломатические маневры не решат фундаментальных проблем, с которыми сталкивается Кремль как на фронте, так и внутри страны.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп подписал решение о продлении антироссийских санкций еще на один год, сохранив ограничения, введенные в ответ на вторжение России в Украину. Эти меры продолжают действовать против российских физических и юридических лиц, ограничивая их доступ к финансовым и торговым ресурсам, а также поддерживая международное давление на Кремль для сдерживания агрессии.
Отметим, что Россия ведет переговоры с США, преследуя цели снятия санкций и заключения выгодных бизнес-сделок, а не установления мира, при этом главы пяти европейских разведок в приватных беседах признали крайне низкие шансы на достижение соглашения о прекращении войны в Украине в текущем году.