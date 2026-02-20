Российская армия теряет шансы на победу в Украине, а дипломатические переговоры не обеспечивают Кремлю выхода из кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Economist.

Путь к победе сокращается

По данным The Economist, планы российской армии на достижение заметного успеха в Украине оказываются все более иллюзорными. Несмотря на ожидания, что переговоры в Женеве могут дать Москве уступки от Киева, дипломатический путь практически закрыт.

Российские войска с июня 2021 года по май 2024 продвинулись на Донетчине всего на 60 км, тогда как в масштабных конфликтах прошлого подобное продвижение достигалось в тысячи километров.

Внутренние проблемы Кремля

Системные проблемы внутри России усугубляют ситуацию. Недостаток подготовленных солдат, низкий моральный дух и высокий уровень дезертирства делают военные действия неэффективными.

Ограничение доступа к коммуникациям, включая отключение Telegram и блокировку Starlink, отрезает войска от критически важных каналов связи и логистики.

Экономическое давление

Даже потенциальные удары по инфраструктуре Украины вряд ли переломят ход войны.

Экономика РФ сталкивается с ростом долгов, сокращением доходов и трудностями перераспределения ресурсов, включая трудоустройство вернувшихся с фронта солдат.

"Россия полагается на деньги, а не на патриотизм, для набора солдат. Пренебрежение ветеранами и отказ государства от компенсаций семьям погибших увеличивает стоимость вербовки", – отмечают эксперты.

Последствия для диктатора Путина

Внутренний кризис, нарастающие экономические проблемы и неэффективность армии ставят под угрозу амбиции Путина быть признанным величайшим лидером в истории.

Даже успешные дипломатические маневры не решат фундаментальных проблем, с которыми сталкивается Кремль как на фронте, так и внутри страны.