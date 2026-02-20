ua en ru
Шансы Путина на победу в Украине сокращаются, - The Economist

РФ, Украина, Пятница 20 февраля 2026 04:20
UA EN RU
Шансы Путина на победу в Украине сокращаются, - The Economist Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Российская армия теряет шансы на победу в Украине, а дипломатические переговоры не обеспечивают Кремлю выхода из кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Economist.

Читайте также: Путин готовит скрытый призыв в 2026-м на фоне безумных потерь, - ISW

Путь к победе сокращается

По данным The Economist, планы российской армии на достижение заметного успеха в Украине оказываются все более иллюзорными. Несмотря на ожидания, что переговоры в Женеве могут дать Москве уступки от Киева, дипломатический путь практически закрыт.

Российские войска с июня 2021 года по май 2024 продвинулись на Донетчине всего на 60 км, тогда как в масштабных конфликтах прошлого подобное продвижение достигалось в тысячи километров.

Внутренние проблемы Кремля

Системные проблемы внутри России усугубляют ситуацию. Недостаток подготовленных солдат, низкий моральный дух и высокий уровень дезертирства делают военные действия неэффективными.

Ограничение доступа к коммуникациям, включая отключение Telegram и блокировку Starlink, отрезает войска от критически важных каналов связи и логистики.

Экономическое давление

Даже потенциальные удары по инфраструктуре Украины вряд ли переломят ход войны.

Экономика РФ сталкивается с ростом долгов, сокращением доходов и трудностями перераспределения ресурсов, включая трудоустройство вернувшихся с фронта солдат.

"Россия полагается на деньги, а не на патриотизм, для набора солдат. Пренебрежение ветеранами и отказ государства от компенсаций семьям погибших увеличивает стоимость вербовки", – отмечают эксперты.

Последствия для диктатора Путина

Внутренний кризис, нарастающие экономические проблемы и неэффективность армии ставят под угрозу амбиции Путина быть признанным величайшим лидером в истории.

Даже успешные дипломатические маневры не решат фундаментальных проблем, с которыми сталкивается Кремль как на фронте, так и внутри страны.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп подписал решение о продлении антироссийских санкций еще на один год, сохранив ограничения, введенные в ответ на вторжение России в Украину. Эти меры продолжают действовать против российских физических и юридических лиц, ограничивая их доступ к финансовым и торговым ресурсам, а также поддерживая международное давление на Кремль для сдерживания агрессии.

Отметим, что Россия ведет переговоры с США, преследуя цели снятия санкций и заключения выгодных бизнес-сделок, а не установления мира, при этом главы пяти европейских разведок в приватных беседах признали крайне низкие шансы на достижение соглашения о прекращении войны в Украине в текущем году.

