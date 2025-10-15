ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Озимые не всходят, урожай - под угрозой: где и какой беды наделала погода в октябре

Среда 15 октября 2025 07:30
Озимые не всходят, урожай - под угрозой: где и какой беды наделала погода в октябре Агрометеорологические условия начала октября в Украине были неоднозначными (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение первой декады октября 2025 года в разных регионах и объяснили, как они повлияли на подготовку почвы под посев озимых, прорастание зерна и урожай неубранных поздних сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Особенности погоды в Украине в начале октября

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в течение первой декады октября текущего года в западной части страны удерживалась прохладная погода.

На остальной территории - обычная для начала этого месяца пасмурная и в большинстве дней дождливая погода.

Уточняется, что в самые теплые дни максимальные температуры воздуха еще повышались до +22+24°C:

  • на юге;
  • на востоке;
  • на юго-востоке.

Между тем перемещение через территорию страны серии активных атмосферных фронтов мощного южного циклона (с центром над Черным морем) обусловило значительные и сильные дожди, а также грозы и порывы ветра (больше всего - в Одесской области).

Отмечается, что максимальное количество осадков первой декады октября было превышено:

  • во многих районах южных областей;
  • в отдельных районах центральных областей.

"Суточный максимум осадков в отдельных районах достигал нескольких декадных норм", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Кроме того, на большей части территории страны облачная и дождливая погода в большинстве дней обеспечивала отсутствие заморозков.

Озимые не всходят, урожай - под угрозой: где и какой беды наделала погода в октябреАгрометеорологические условия первой декады октября 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Как погода повлияла на озимые и урожай поздних культур

В Укргидрометцентре сообщили, что агрометеорологические условия начала октября были неоднозначными:

  • для подготовки почвы под посев;
  • для сева озимых зерновых культур на большинстве площадей.

Так, в результате значительных дождей (которые отмечались в течение декады), происходило пополнение запасов продуктивной влаги почти во всех слоях почвы. Это способствовало:

  • прорастанию зерна;
  • появлению всходов озимых.

При этом жесткая засуха продолжалась на ряде площадей:

  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожской области.

Отмечается, что там сев происходил в слабо увлажненную почву с недостаточными запасами влаги. Учитывая ситуацию, практически треть запланированных площадей - недосеяна.

"Дожди, которые отмечались после отбора проб для определения влагозапасов, несколько смягчили агрометеорологические условия для начальной вегетации озимых культур", - рассказали эксперты.

Однако значительного влияния на увлажнение почвы они не оказали.

Уточняется, что на ранее засеянных площадях Харьковской и Днепропетровской областей из-за недостатка влаги зерно не прорастает почти месяц.

В завершение для неубранных поздних культур дождливая пасмурная погода на большей части территории страны была неблагоприятной.

Специалисты Укргидрометцентра объяснили, что такие погодные условия могут привести к ухудшению качества урожая;

  • подсолнечника;
  • сои;
  • сахарной свеклы.

Озимые не всходят, урожай - под угрозой: где и какой беды наделала погода в октябреПубликация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы сообщали, что основные продукты в Украине за год подорожали на треть, но капуста - подешевела.

Тем временем синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии РБК-Украина рассказал о похолодании в Украине - как изменится погода и когда возможен мокрый снег.

Читайте также, опасно ли есть фрукты и овощи, выращенные в зоне боевых действий или рядом с ней.

Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Рослини аграрії Свекла Метеоролог Сад и огород Фермеры
