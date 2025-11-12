ua en ru
Украину накроют тучи и локальные дожди: синоптик предупредила, где завтра холоднее всего

Среда 12 ноября 2025 13:28
Украину накроют тучи и локальные дожди: синоптик предупредила, где завтра холоднее всего Завтра в Украине местами возможны небольшие дожди (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня - четверга, 13 ноября - в большинстве областей Украины будет преобладать облачная погода. Местами вероятны небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра возможны прояснения

Согласно информации эксперта, в течение четверга прояснения или "какие-то паузы в серой ноябрьской пелене" возможны только в западных областях Украины.

На остальной территории, по ее словам, - плотная облачность. Местами - небольшие дожди.

Ветер при этом ожидается западный, юго-западный.

"Небольшой или умеренный", - уточнила Диденко.

Она добавила также, что "сегодня, завтра и в субботу - магнитные бури".

В каких областях будет холоднее всего

Синоптик сообщила, что в течение завтрашнего дня самая высокая температура воздуха (+9+13 градусов по Цельсию) ожидается:

  • в южной части Украины;
  • на западе нашей страны.

На остальной территории - около 7-11 градусов выше нуля.

При этом (исходя из прогностической карты температуры воздуха) очагом самой прохладной погоды в Украине завтра будет "островок", состоящий:

  • из Черниговской области;
  • из Киевской области;
  • из Черкасской области.

Там дневная температура воздуха может быть около +5+9 градусов по Цельсию.

Украину накроют тучи и локальные дожди: синоптик предупредила, где завтра холоднее всегоТемпература воздуха в Украине 13 ноября (карта: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в течение 13 ноября будет преобладать облачная погода.

"С небольшим дождем ночью и утром. Днем - без существенных осадков", - добавила Диденко.

Температура воздуха в столице завтра ожидается невысокой - около 6-7 градусов выше нуля.

Что может быть с погодой в Украине позже

Специалист рассказала также о "температурных упражнениях на гимнастических кольцах" в течение следующих дней:

  • в пятницу (14 ноября) и субботу (15 ноября) - может немного потеплеть (до +10+14 градусов);
  • в воскресенье (16 ноября) - может ощутимо похолодать (до ориентировочно +4+9 градусов), при этом "в южной части еще будет тепло";
  • в понедельник (17 ноября) - может быть очередной "рывок" до +9+13 градусов;
  • со вторника (18 ноября) - может "сильно похолодать".

"Одеваемся "сообразно-соответственно", держим себя в равновесии, занимаемся творчеством, которое нравится... И не забыть про зимнюю резину", - подытожила синоптик.

Украину накроют тучи и локальные дожди: синоптик предупредила, где завтра холоднее всегоПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что сейчас синоптические процессы на территории Украины обусловлены прохождением циклона. Однако позже вероятно влияние на погоду более прохладного воздуха с северо-запада.

Учитывая такую перспективу эксперт объяснила, стоит ли ждать снега в Украине во время грядущего похолодания.

Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, какой может быть погода в ноябре в целом и как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

