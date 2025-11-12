Украину накроют тучи и локальные дожди: синоптик предупредила, где завтра холоднее всего
В течение завтрашнего дня - четверга, 13 ноября - в большинстве областей Украины будет преобладать облачная погода. Местами вероятны небольшие дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Где в Украине завтра возможны прояснения
Согласно информации эксперта, в течение четверга прояснения или "какие-то паузы в серой ноябрьской пелене" возможны только в западных областях Украины.
На остальной территории, по ее словам, - плотная облачность. Местами - небольшие дожди.
Ветер при этом ожидается западный, юго-западный.
"Небольшой или умеренный", - уточнила Диденко.
Она добавила также, что "сегодня, завтра и в субботу - магнитные бури".
В каких областях будет холоднее всего
Синоптик сообщила, что в течение завтрашнего дня самая высокая температура воздуха (+9+13 градусов по Цельсию) ожидается:
- в южной части Украины;
- на западе нашей страны.
На остальной территории - около 7-11 градусов выше нуля.
При этом (исходя из прогностической карты температуры воздуха) очагом самой прохладной погоды в Украине завтра будет "островок", состоящий:
- из Черниговской области;
- из Киевской области;
- из Черкасской области.
Там дневная температура воздуха может быть около +5+9 градусов по Цельсию.
Температура воздуха в Украине 13 ноября (карта: facebook.com/tala.didenko)
В Киеве в течение 13 ноября будет преобладать облачная погода.
"С небольшим дождем ночью и утром. Днем - без существенных осадков", - добавила Диденко.
Температура воздуха в столице завтра ожидается невысокой - около 6-7 градусов выше нуля.
Что может быть с погодой в Украине позже
Специалист рассказала также о "температурных упражнениях на гимнастических кольцах" в течение следующих дней:
- в пятницу (14 ноября) и субботу (15 ноября) - может немного потеплеть (до +10+14 градусов);
- в воскресенье (16 ноября) - может ощутимо похолодать (до ориентировочно +4+9 градусов), при этом "в южной части еще будет тепло";
- в понедельник (17 ноября) - может быть очередной "рывок" до +9+13 градусов;
- со вторника (18 ноября) - может "сильно похолодать".
"Одеваемся "сообразно-соответственно", держим себя в равновесии, занимаемся творчеством, которое нравится... И не забыть про зимнюю резину", - подытожила синоптик.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
