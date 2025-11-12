ua en ru
Україну накриють хмари й локальні дощі: синоптик попередила, де завтра найхолодніше

Середа 12 листопада 2025 13:28
UA EN RU
Україну накриють хмари й локальні дощі: синоптик попередила, де завтра найхолодніше Завтра в Україні місцями можливі невеликі дощі (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - четверга, 13 листопада - у більшості областей України переважатиме хмарна погода. Місцями ймовірні невеликі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні завтра можливі прояснення

Згідно з інформацією експерта, впродовж четверга прояснення чи "якісь паузи у сірій листопадовій пелені" можливі лише у західних областях України.

На решті території, за її словами, - щільна хмарність. Місцями - невеликі дощі.

Вітер при цьому очікується західний, південно-західний.

"Невеликий або помірний", - уточнила Діденко.

Вона додала також, що "сьогодні, завтра і в суботу - магнітні бурі".

В яких областях буде найхолодніше

Синоптик повідомила, що впродовж завтрашнього дня найвища температура повітря (+9+13 градусів за Цельсієм) очікується:

  • у південній частині України;
  • на заході нашої країни.

На решті території - близько 7-11 градусів вище нуля.

При цьому (виходячи з прогностичної карти температури повітря) осередком найпрохолоднішої погоди в Україні завтра буде "острівець", який складатиметься:

  • із Чернігівської області;
  • із Київської області;
  • із Черкаської області.

Там денна температура повітря може бути близько +5+9 градусів за Цельсієм.

Україну накриють хмари й локальні дощі: синоптик попередила, де завтра найхолоднішеТемпература повітря в Україні 13 листопада (карта: facebook.com/tala.didenko)

У Києві впродовж 13 листопада переважатиме хмарна погода.

"Із невеликим дощем вночі та вранці. Вдень - без істотних опадів", - додала Діденко.

Температура повітря у столиці завтра очікується невисокою - близько 6-7 градусів вище нуля.

Що може бути з погодою в Україні пізніше

Фахівець розповіла також про "температурні вправи на гімнастичних кільцях" впродовж наступних днів:

  • у п'ятницю (14 листопада) й суботу (15 листопада) - може трохи потеплішати (до +10+14 градусів);
  • у неділю (16 листопада) - може відчутно похолоднішати (до орієнтовно +4+9 градусів), при цьому "у південній частині ще буде тепло";
  • у понеділок (17 листопада) - може бути черговий "ривок" до +9+13 градусів;
  • з вівторка (18 листопада) - може "добряче похолоднішати".

"Одягаємося "згідно-відповідно", тримаємо себе в рівновазі, займаємося творчістю, яка подобається... І не забути про зимову гуму", - підсумувала синоптик.

Україну накриють хмари й локальні дощі: синоптик попередила, де завтра найхолоднішеПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, що зараз синоптичні процеси на території України зумовлені проходженням циклону. Проте пізніше ймовірний вплив на погоду більш прохолодного повітря з північного заходу.

З огляду на таку перспективу експерт пояснила, чи варто чекати снігу в Україні під час прийдешнього похолодання.

Крім того, в УкрГМЦ пояснили, якою може бути погода в листопаді в цілому та як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

