Україну накриють хмари й локальні дощі: синоптик попередила, де завтра найхолодніше
Впродовж завтрашнього дня - четверга, 13 листопада - у більшості областей України переважатиме хмарна погода. Місцями ймовірні невеликі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Де в Україні завтра можливі прояснення
Згідно з інформацією експерта, впродовж четверга прояснення чи "якісь паузи у сірій листопадовій пелені" можливі лише у західних областях України.
На решті території, за її словами, - щільна хмарність. Місцями - невеликі дощі.
Вітер при цьому очікується західний, південно-західний.
"Невеликий або помірний", - уточнила Діденко.
Вона додала також, що "сьогодні, завтра і в суботу - магнітні бурі".
В яких областях буде найхолодніше
Синоптик повідомила, що впродовж завтрашнього дня найвища температура повітря (+9+13 градусів за Цельсієм) очікується:
- у південній частині України;
- на заході нашої країни.
На решті території - близько 7-11 градусів вище нуля.
При цьому (виходячи з прогностичної карти температури повітря) осередком найпрохолоднішої погоди в Україні завтра буде "острівець", який складатиметься:
- із Чернігівської області;
- із Київської області;
- із Черкаської області.
Там денна температура повітря може бути близько +5+9 градусів за Цельсієм.
Температура повітря в Україні 13 листопада (карта: facebook.com/tala.didenko)
У Києві впродовж 13 листопада переважатиме хмарна погода.
"Із невеликим дощем вночі та вранці. Вдень - без істотних опадів", - додала Діденко.
Температура повітря у столиці завтра очікується невисокою - близько 6-7 градусів вище нуля.
Що може бути з погодою в Україні пізніше
Фахівець розповіла також про "температурні вправи на гімнастичних кільцях" впродовж наступних днів:
- у п'ятницю (14 листопада) й суботу (15 листопада) - може трохи потеплішати (до +10+14 градусів);
- у неділю (16 листопада) - може відчутно похолоднішати (до орієнтовно +4+9 градусів), при цьому "у південній частині ще буде тепло";
- у понеділок (17 листопада) - може бути черговий "ривок" до +9+13 градусів;
- з вівторка (18 листопада) - може "добряче похолоднішати".
"Одягаємося "згідно-відповідно", тримаємо себе в рівновазі, займаємося творчістю, яка подобається... І не забути про зимову гуму", - підсумувала синоптик.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, що зараз синоптичні процеси на території України зумовлені проходженням циклону. Проте пізніше ймовірний вплив на погоду більш прохолодного повітря з північного заходу.
З огляду на таку перспективу експерт пояснила, чи варто чекати снігу в Україні під час прийдешнього похолодання.
Крім того, в УкрГМЦ пояснили, якою може бути погода в листопаді в цілому та як спеціалісти фіксують тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.
Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.