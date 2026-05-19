Главная » Новости » Происшествия

В Верховном Суде проводят обыски в рамках дела о коррупции

11:18 19.05.2026 Вт
Где именно проводятся следственные действия?
aimg Валерий Ульяненко
В Верховном Суде проводят обыски в рамках дела о коррупции Фото: Верховный Суд Украины (t.me/nab_ukraine)
Во вторник, 19 мая, НАБУ и САП проводят обыски в Верховном Суде в рамках дела о коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.

Следственные действия проводятся по месту работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда.

Обыски проводят и у бывшего председателя Верховного Суда, дело по обвинению которого слушается в ВАКС. Судя по материалам дела, речь идет о Всеволоде Князеве.

Детали НАБУ и САП обещают сообщить позже.

Фото: проведение обысков в ВАКС (t.me/nab_ukraine)

Дело Князева

Напомним, 15 мая 2023 года правоохранители задержали бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. На тот момент он занимал кресло председателя Верховного суда.

Уже на следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий. Князева также лишили должности председателя суда.

После этого 31 января 2024 года Князев вышел из СИЗО, после того, как был внесен залог. Днем ранее залог был уменьшен до суммы в 18,168 млн гривен. Это уже был 7 раз, когда залог уменьшали.

Также сообщалось, что Высший совет правосудия решает вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или арест судьи, а также временное отстранение судьи от правосудия.

Отметим, несколько дней назад правоохранители провели масштабные обыски у должностных лиц ТЦК по всей Украине. В рамках следственных действий были выявлены факты незаконного обогащения и нарушения в декларациях.

В общем полицейские провели 44 обыска в 16 регионах -как по местам жительства фигурантов, так и в служебных кабинетах и авто. Во время обысков изъяли элитные автомобили, документы и наличные на общую сумму почти 92 млн гривен.

