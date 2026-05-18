Грозовые дожди, град и шквалы: какие области 19 мая накроет непогода и где прогреет до +29 (карта)
Погода в Украине во вторник, 19 мая, местами может осложнить работу предприятий и движение транспорта. Синоптики предупреждают о грозовых дождях, граде и шквалистом ветре.
Где в Украине погода может быть опасной
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 19 мая будет облачной, с прояснениями:
- ночью - вероятны осадки "местами";
- днем - кратковременные дожди и грозы вероятны в большинстве областей.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
При этом украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Так, днем вторника град и шквалы 15-20 м/с возможны:
- в южных областях;
- в центральных областях (кроме Винницкой).
"I уровень опасности, желтый", - объяснили синоптики.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с температурой воздуха ночью и днем
Температура воздуха по Украине ближайшей ночью может составлять в среднем от 11 до 16 градусов по Цельсию.
Прохладнее в ночные часы будет в западных областях - около 7-12°С.
Днем столбики термометров могут подняться:
- в западных областях - до 18-23°С;
- по Украине - до 21-26°С;
- на востоке и северо-востоке страны до 29°С.
Прогноз погоды по Украине на 19 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Специалисты УкрГМЦ сообщили также, что в течение ближайших дней - 19-21 мая - неустойчивую погоду в Украине будет обусловливать поле пониженного давления от циклоничности с юго-востока и юга.
"При такой синоптической ситуации погодные процессы уже имеют летний характер, когда дожди бывают кратковременными, сопровождаются грозами, отмечаются разной интенсивностью и неравномерным распределением по территории", - объяснили украинцам.
Чего ждать от погоды в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области погоду в течение 19 мая прогнозируют также облачную, с прояснениями.
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Ночью вероятен кратковременный дождь (местами - с грозой).
В течение дня вторника возможны опасные метеорологические явления - грозы (І уровень опасности, желтый).
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий", - отметили в УкрГМЦ.
Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - 14-16°С;
- по области - 11-16°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - 23-25°С;
- по области - 21-26°С.
