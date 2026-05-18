ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Грозовые дожди, град и шквалы: какие области 19 мая накроет непогода и где прогреет до +29 (карта)

16:02 18.05.2026 Пн
3 мин
Готовиться к желтому уровню опасности советуют жителям разных регионов
aimg Ирина Костенко
Грозовые дожди, град и шквалы: какие области 19 мая накроет непогода и где прогреет до +29 (карта) Украинцев предупредили о непогоде в разных областях (фото иллюстративное: Eugen Kotenko / Ukrinform / Future Publishing / Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Погода в Украине во вторник, 19 мая, местами может осложнить работу предприятий и движение транспорта. Синоптики предупреждают о грозовых дождях, граде и шквалистом ветре.

Подробнее о прогнозе погоды на ближайшее время, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: От заморозков до +31: по каким растениям на огородах и в садах "ударила" майская погода

Где в Украине погода может быть опасной

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 19 мая будет облачной, с прояснениями:

  • ночью - вероятны осадки "местами";
  • днем - кратковременные дожди и грозы вероятны в большинстве областей.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

При этом украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Так, днем вторника град и шквалы 15-20 м/с возможны:

  • в южных областях;
  • в центральных областях (кроме Винницкой).

"I уровень опасности, желтый", - объяснили синоптики.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Грозовые дожди, град и шквалы: какие области 19 мая накроет непогода и где прогреет до +29 (карта)Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с температурой воздуха ночью и днем

Температура воздуха по Украине ближайшей ночью может составлять в среднем от 11 до 16 градусов по Цельсию.

Прохладнее в ночные часы будет в западных областях - около 7-12°С.

Днем столбики термометров могут подняться:

  • в западных областях - до 18-23°С;
  • по Украине - до 21-26°С;
  • на востоке и северо-востоке страны до 29°С.

Грозовые дожди, град и шквалы: какие области 19 мая накроет непогода и где прогреет до +29 (карта)Прогноз погоды по Украине на 19 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Специалисты УкрГМЦ сообщили также, что в течение ближайших дней - 19-21 мая - неустойчивую погоду в Украине будет обусловливать поле пониженного давления от циклоничности с юго-востока и юга.

"При такой синоптической ситуации погодные процессы уже имеют летний характер, когда дожди бывают кратковременными, сопровождаются грозами, отмечаются разной интенсивностью и неравномерным распределением по территории", - объяснили украинцам.

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погоду в течение 19 мая прогнозируют также облачную, с прояснениями.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью вероятен кратковременный дождь (местами - с грозой).

В течение дня вторника возможны опасные метеорологические явления - грозы (І уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий", - отметили в УкрГМЦ.

Грозовые дожди, град и шквалы: какие области 19 мая накроет непогода и где прогреет до +29 (карта)Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - 14-16°С;
  • по области - 11-16°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - 23-25°С;
  • по области - 21-26°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Киев официально пришло метеорологическое лето (май не только "подвинул" весну, но и установил новые жаркие рекорды).

Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния и каким может быть май в Украине в целом.

Читайте также, работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Экология Погода в Киеве Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым