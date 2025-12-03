Украину накрыл антициклон: какой будет погода 4 декабря и когда ждать изменений

В течение завтрашнего дня - четверга, 4 декабря - погода в Украине ожидается преимущественно без существенных осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Эксперт рассказала, что исходя из прогностических карт, "основные метеорологические бурные события" в течение 4 декабря будут происходить над:

Средиземноморьем;

Атлантикой;

прилегающими регионами.

Метеорологическая ситуация в течение 4 декабря (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Поэтому именно там ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, разве что в горных районах - со снегом", - поделилась Диденко.

Между тем Украина находится и пока будет находиться под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке.

На Украину завтра будет влиять антициклон (карта: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик объяснила, что учитывая такую ситуацию в большинстве областей Украины существенных осадков не предвидится.

"Разве что осенние локальные островки влаги кое-где будут проявляться", - добавила она.

Температура воздуха также не претерпит особых изменений.

Так, в течение дня в Украине предполагается +4+8 градусов по Цельсию. На юге - традиционно несколько теплее - от 8 до 12 градусов тепла.

Ветер - преимущественно юго-восточный, умеренный. Временами - порывистый.

В Киеве существенные осадки в течение четверга также маловероятны.

При этом максимальная температура воздуха в столице составит +5+7 градусов по Цельсию.

Что может быть с погодой в Украине позже

В дальнейшем - в течение ближайших дней - серьезные осадки в Украине (по словам Диденко) также маловероятны.

"С 5-6 декабря ожидается небольшое похолодание, а по предварительным прогнозам с 9-го декабря температура воздуха снова повысится", - рассказала синоптик.

Она добавила, что осадки появятся ориентировочно в течение вторника-среды следующей недели - 9-10 декабря. Преимущественно - в виде дождя.

"Поэтому пока что - антициклональный характер погоды, без существенных осадков, небольшие температурные колебания", - подытожила метеоролог.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)