Украину накрыл антициклон: какой будет погода 4 декабря и когда ждать изменений
В течение завтрашнего дня - четверга, 4 декабря - погода в Украине ожидается преимущественно без существенных осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Чего ждать от погоды в Украине завтра
Эксперт рассказала, что исходя из прогностических карт, "основные метеорологические бурные события" в течение 4 декабря будут происходить над:
- Средиземноморьем;
- Атлантикой;
- прилегающими регионами.
Метеорологическая ситуация в течение 4 декабря (карта: facebook.com/tala.didenko)
"Поэтому именно там ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, разве что в горных районах - со снегом", - поделилась Диденко.
Между тем Украина находится и пока будет находиться под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке.
На Украину завтра будет влиять антициклон (карта: facebook.com/tala.didenko)
Синоптик объяснила, что учитывая такую ситуацию в большинстве областей Украины существенных осадков не предвидится.
"Разве что осенние локальные островки влаги кое-где будут проявляться", - добавила она.
Температура воздуха также не претерпит особых изменений.
Так, в течение дня в Украине предполагается +4+8 градусов по Цельсию. На юге - традиционно несколько теплее - от 8 до 12 градусов тепла.
Ветер - преимущественно юго-восточный, умеренный. Временами - порывистый.
В Киеве существенные осадки в течение четверга также маловероятны.
При этом максимальная температура воздуха в столице составит +5+7 градусов по Цельсию.
Что может быть с погодой в Украине позже
В дальнейшем - в течение ближайших дней - серьезные осадки в Украине (по словам Диденко) также маловероятны.
"С 5-6 декабря ожидается небольшое похолодание, а по предварительным прогнозам с 9-го декабря температура воздуха снова повысится", - рассказала синоптик.
Она добавила, что осадки появятся ориентировочно в течение вторника-среды следующей недели - 9-10 декабря. Преимущественно - в виде дождя.
"Поэтому пока что - антициклональный характер погоды, без существенных осадков, небольшие температурные колебания", - подытожила метеоролог.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
