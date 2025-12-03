ua en ru
Ср, 03 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну накрив антициклон: якою буде погода 4 грудня і коли чекати змін

Середа 03 грудня 2025 13:46
UA EN RU
Україну накрив антициклон: якою буде погода 4 грудня і коли чекати змін Україна перебуває під впливом масштабного антициклону (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - четверга, 4 грудня - погода в Україні очікується переважно без істотних опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Експерт розповіла, що виходячи із прогностичних карт, "основні метеорологічні бурхливі події" впродовж 4 грудня відбуватимуться над:

  • Середземномор'ям;
  • Атлантикою;
  • прилеглими регіонами.

Україну накрив антициклон: якою буде погода 4 грудня і коли чекати змінМетеорологічна ситуація впродовж 4 грудня (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Тому саме там очікуються опади переважно у вигляді дощу, хіба що в гірських районах - зі снігом", - поділилась Діденко.

Тим часом Україна перебуває і поки що перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташувався на сході.

Україну накрив антициклон: якою буде погода 4 грудня і коли чекати змінНа Україну завтра впливатиме антициклон (карта: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик пояснила, що з огляду на таку ситуацію в більшості областей України істотних опадів не передбачається.

"Хіба що осінні локальні острівці вологи де-не-де вигулькуватимуть", - додала вона.

Температура повітря також не зазнає особливих змін.

Так, впродовж дня в Україні передбачається +4+8 градусів за Цельсієм. На півдні - традиційно дещо тепліше - від 8 до 12 градусів тепла.

Вітер - переважно південно-східний, помірний. Часом - рвучкий.

У Києві істотні опади впродовж четверга також малоймовірні.

При цьому максимальна температура повітря у столиці становитиме +5+7 градусів за Цельсієм.

Що може бути з погодою в Україні пізніше

Надалі - впродовж найближчих днів - серйозні опади в Україні (за словами Діденко) також малоймовірні.

"Із 5-6 грудня очікується невелике похолодання, а за попередніми прогнозами із 9-го грудня температура повітря знову підвищиться", - розповіла синоптик.

Вона додала, що опади з'являться орієнтовно впродовж вівторка-середи наступного тижня - 9-10 грудня. Переважено - у вигляді дощу.

"Тому поки що - антициклональний характер погоди, без істотних опадів, невеликі температурні коливання", - підсумувала метеоролог.

Україну накрив антициклон: якою буде погода 4 грудня і коли чекати змінПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, як різкі зміни погоди наприкінці листопада - від рекордного тепла до снігу - вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

Крім того, синоптики УкрГМЦ пояснили, яким може бути грудень в Україні цього року в цілому.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
Новини
У Росії знову підірвали нафтопровід "Дружба", - джерела
У Росії знову підірвали нафтопровід "Дружба", - джерела
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців