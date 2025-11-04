В Украине ожидается серьезное похолодание: синоптик назвала дату
Согласно предварительному (ожидаемому) прогнозу погоды, на Украину надвигается серьезное похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Какой будет погода в Украине в ближайшее время
Согласно информации эксперта, в течение дня среды (5 ноября) температура воздуха в Украине будет:
- самой низкой - в западной части (+8 +11 градусов по Цельсию);
- самой высокой - в южной части (+12+17 градусов по Цельсию).
"На остальной территории ожидается в течение дня +11+14 градусов", - уточнила Диденко.
Она сообщила также, что завтра большую часть территории Украины "будет определять антициклональное поле". Из-за этого "существенные осадки - маловероятны".
При этом "небольшой влажный островок" (с небольшими дождями), по словам синоптика, может коснуться:
- Винницкой области;
- Черновицкой области;
- Одесской области;
- ночью - Житомирской области.
"В Киеве 5-го ноября дождей не ожидается и даже немного потеплеет", - добавила специалист.
В целом, согласно ее информации, "в ближайшее время погода в Украине будет умеренно теплой, с колебаниями".
Когда в Украину может прийти серьезное похолодание
Диденко признала, что ноябрь не относится к ее любимым месяцам "даже не из-за наибольшего, по статистике, количества облачных дней... а еще и из-за осложнения не только погодных условий, но и заключения прогнозов погоды".
"Потому что здесь тебе может быть и +18, и -4 градуса, и вдруг штормовой ветер, и туман, и морось, и дождь, и мокрый снег и даже гроза", - объяснила эксперт.
При этом она подчеркнула: "с 11-12 ноября в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание!".
Синоптик отметила, что такой прогноз "еще будет нуждаться в уточнении".
"Но, думаю, ничто не помешает подготовить ближе теплые вещи в шкафах, записаться на замену летней резины, позаботиться об утеплении, подумать о том, кому можно скромно помочь...", - добавила Диденко.
В завершение она посоветовала "обязательно использовать ближайшие теплые дни для прогулок на свежем воздухе".
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Напомним, ранее какой может быть погода в ноябре в целом рассказали эксперты Украинского гидрометеорологического центра.
Кроме того, в УкрГМЦ сообщили, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.
