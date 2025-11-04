В Украине ожидается серьезное похолодание: синоптик назвала дату

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Какой будет погода в Украине в ближайшее время

Согласно информации эксперта, в течение дня среды (5 ноября) температура воздуха в Украине будет:

самой низкой - в западной части (+8 +11 градусов по Цельсию);

самой высокой - в южной части (+12+17 градусов по Цельсию).

"На остальной территории ожидается в течение дня +11+14 градусов", - уточнила Диденко.

Она сообщила также, что завтра большую часть территории Украины "будет определять антициклональное поле". Из-за этого "существенные осадки - маловероятны".

При этом "небольшой влажный островок" (с небольшими дождями), по словам синоптика, может коснуться:

Винницкой области;

Черновицкой области;

Одесской области;

ночью - Житомирской области.

"В Киеве 5-го ноября дождей не ожидается и даже немного потеплеет", - добавила специалист.

В целом, согласно ее информации, "в ближайшее время погода в Украине будет умеренно теплой, с колебаниями".

Когда в Украину может прийти серьезное похолодание

Диденко признала, что ноябрь не относится к ее любимым месяцам "даже не из-за наибольшего, по статистике, количества облачных дней... а еще и из-за осложнения не только погодных условий, но и заключения прогнозов погоды".

"Потому что здесь тебе может быть и +18, и -4 градуса, и вдруг штормовой ветер, и туман, и морось, и дождь, и мокрый снег и даже гроза", - объяснила эксперт.

При этом она подчеркнула: "с 11-12 ноября в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание!".

Синоптик отметила, что такой прогноз "еще будет нуждаться в уточнении".

"Но, думаю, ничто не помешает подготовить ближе теплые вещи в шкафах, записаться на замену летней резины, позаботиться об утеплении, подумать о том, кому можно скромно помочь...", - добавила Диденко.

В завершение она посоветовала "обязательно использовать ближайшие теплые дни для прогулок на свежем воздухе".

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)