ua en ru
Ср, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по зернохранилищам в Одесской области

Среда 23 августа 2023 08:12
UA EN RU
Россияне ударили по зернохранилищам в Одесской области Фото: россияне ударили по зернохранилищам в Одесской области (t.me/odesacityofficial)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные ночью ударили беспилотниками по зернохранилищам и производственно-перегрузочному комплексу в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Отмечается, что захватчики били дронами с восточного побережья Азовского моря.

Силы ПВО уничтожили 9 дронов типа Shahed-136/131, но есть и попадания.

"Враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные продолжают работу", - сказано в сообщении.

Среди гражданского населения пострадавших нет.

Обстрелы зерновой инфраструктуры

После того как Россия вышла из "зерновой инициативы", она активно обстреливает украинские порты и зерновую инфраструктуру.

Так, 16 августа россияне в очередной раз атаковали юг Украины с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Силы ПВО сбили над Одесской и Николаевской областью 13 вражеских беспилотников. Но там были и попадания.

В частности, один из дронов ударил по порту "Рени", в результате чего там начался пожар и были повреждены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса дрони
NEWS
Крымская платформа. Что на повестке дня третьего саммита по деоккупации
Крымская платформа. Что на повестке дня третьего саммита по деоккупации
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям